Estate, gli esperti di look: "Banditi tacco 12 e slip bianchi in spiaggia, troppo cafoni"

"Gli italiani stanno partendo per le agognate vacanze, ma devono fare attenzione a quello che indosseranno in riva al mare e come si comporteranno sulla battigia, per non essere oggetto di un attacco hacker in salsa ferragostana o, peggio, di una reprimenda salace da parte del vicino di ombrellone. In spiaggia, sono categoricamente banditi quindi il tacco 12 per le donne e gli slip bianchi per gli uomini".

È quanto emerge dalla ricerca dell'"Osservatorio Shopping Cube sulle Nuove Tendenze", diretto dall'imprenditrice e cool hunter Ottavia Pittaluga, realizzata su un panel di 850 internauti. Come trend setter di questa stagione, Pittaluga individua tre ragazze che sono state protagoniste dell'edizione appena conclusa di "Temptation Island" trasmessa da Canale 5. Secondo l'imprenditrice: "Soraya Sabetta è la concorrente più matura a livello stilistico. Incarna l'archetipo della principessa. Sa valorizzare superbamente la sua tipologia di fisico longilineo, con abiti lunghi con tagli geometrici che scolpiscono la sua figura. Nel suo caso less is more: che si parli di trucco o di centimetri di stoffa, vince con eleganza senza risultare volgare. Il suo eyeliner Arabesque che la caratterizza così tanto è già diventato virale. A lei darei pieni voti. Se invece parliamo di "trendy" nel vero senso del termine - continua Pittaluga - Bernadette Cinquegrana è una vera e propria seguace della moda. Attentissima agli ultimi pezzi. Non gliene sfugge uno. Il suo stile è più effortless e sportivo, prediligendo sneakers di tendenza abbinate a minibag griffate. Ma sa essere adottare anche un look molto sensuale mixando capi in antitesi e creando contrasti: ad esempio quando indossa un blazer sartoriale aperto con un top in pizzo o un body trasparente sotto. Secondo me però - chiosa Pittaluga - la vera chicca potrebbe uscire da Francesca Coppola. Ora trovo il suo look confuso e incerto tra il femme fatale mediterraneo e lo strutturato parigino retrò, ma credo abbia un enorme potenziale".

Ma vediamo il decalogo al femminile di cosa non indossare nell'estate 2026. Al primo posto con l'86% dei pareri troviamo "evitare le scarpe con il tacco in spiaggia: oltre ad essere pericolose, sono totalmente inadatte". Al secondo posto (col 77% degli internauti) "non scoprirsi troppo anche se si è al mare, un pareo o un copricostume sono sempre indicati." La cosa più chic? Un foulard di seta da usare all'occasione come pareo o come turbante in testa. Al terzo gradino del podio (71%) "evitare tessuti pesanti o sintetici" perché i migliori sono lino e cotone. Quarto posto (68%) "evitare capi di colore nero": "Se ami i colori scuri - commenta la cool hunter Ottavia Pittaluga - sostituire il nero con il marrone e il cachi: è una scelta vincente per rimanere freschi ed eleganti>>. Al quinto posto (secondo il 59% dei pareri) "evitare loghi griffati troppo appariscenti". Sesto gradino (45%) per "evitare costumi troppo larghi o troppo stretti perché va usata la taglia giusta". Settimo posto (38%) "non è necessario arrivare in spiaggia col trucco troppo marcato". Ottavo (33%) "evitare anche di ingioiellarsi troppo", commenta Ottavia Pittaluga: <<Una collana o l'orologio già bastano e avanzano. Se potete, evitate gli anelli: con il caldo potrebbero gonfiarsi le dita, e potreste finire in pronto soccorso per farveli togliere!".

Al penultimo posto (27%) della classifica troviamo "evitare di vestirsi sopra il costume ancora bagnato". Infine al decimo posto (col 15% dei pareri) "evitare di urlare troppo ad alta voce o di guardare lo smartphone a volumi eccessivamente elevati". E per gli uomini? Non mancano i consigli per non sfigurare nemmeno in estate. Al primo posto del decalogo per gli uomini di cosa non fare in spiaggia, con l'83% dei pareri troviamo "totalmente banditi gli slip bianchi, evitare slip troppo stretti o aderenti, allo stesso tempo, evitare boxer da bagno troppo lunghi o ampi che facciano effetto bermuda assolutamente inguardabile". Sul secondo gradino del podio di questa inedita classifica, col 76% "niente costumi scoloriti, slabbrati o con elastico ormai privo di dignità". Secondo la cool hunter Ottavia Pittaluga "anche il costume da bagno ha una data di scadenza, anche se non è stampata sull'etichetta".

Sul terzo gradino del podio (71%) "evitare le mutande a vista sotto il costume, soprattutto tra i ragazzi teenager". Appena fuori dal podio (64%) "banditi i sandali con calzino, le scarpe da ginnastica pesanti e le ciabatte tecniche" perché - aggiunge Ottavia Pittaluga - "una semplice espadrilla o un sandalo pulito in cuoio sono chicchissime".

Quinta posizione (55%) "evitare occhiali da sole sportivi o a specchio quando non si sta praticando uno sport", infatti - aggiunge Pittaluga - "per un look da spiaggia sono più eleganti montature classiche e proporzionate al viso". In sesta posizione (46%) un comportamento sconsigliato anche dal galateo: "evitare di girare per bar, ristoranti o passeggiare fuori dai lidi in canotta o a torso nudo". Settima posizione (39%) "non usare borsoni inadeguati, basta uno zaino, ma niente di più ingombrante". Ottavo (31%) "evitare capi scuri / neri, fluo e motivi floreali; privilegiare toni pastello". Penultima posizione del decalogo da spiaggia per uomini (18%) sarebbe anche ora di "abbandonare la moda della visiera al contrario alla JFK Junior, quando si mette un cappellino". Chiude al decimo posto (21%) "evitare loghi o marchi troppo appariscenti ovunque".