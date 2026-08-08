Pier Silvio Berlusconi celebra Gerry Scotti: "Sei un mito, ti voglio veramente bene"

Ieri sera, su Canale 5, una puntata speciale de “La Ruota della Fortuna” ha celebrato i 70 anni di Gerry Scotti, protagonista di una serata ricca di sorprese e messaggi di auguri.

Tra i videomessaggi arrivati per festeggiare il conduttore anche quello di Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE-MediaForEurope, che ha voluto rivolgere a Gerry un augurio particolarmente personale, sottolineandone tanto le qualità umane quanto lo straordinario percorso professionale.

«Gerry, amico mio, oggi è una giornata importante, un appuntamento di quelli che contano, a cui arrivi al meglio», ha esordito Pier Silvio Berlusconi, ricordando poi alcuni dei motivi che rendono speciale questo traguardo: «Sei un nonno felice e un bravissimo papà», ma anche «una persona di cuore e di grande valore umano».

E poi il lavoro, con il riconoscimento per una carriera che ha attraversato decenni di televisione italiana: «Oggi celebri uno dei più grandi successi della storia della televisione italiana».