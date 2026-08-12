Grana Padano DOP al Meeting di Rimini: ogni forma racconta una storia

Il Consorzio Grana Padano rinnova la propria partecipazione al Meeting per l’Amicizia fra i popoli, confermando un legame ormai consolidato con una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate all’incontro, al dialogo e al confronto. La 47ª edizione del Meeting si svolgerà dal 21 al 26 agosto alla Fiera di Rimini e avrà come titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

Il Consorzio sarà presente nel Padiglione A5 con uno stand concepito come luogo di incontro e di accoglienza per i consorziati e per i visitatori della manifestazione. Nello spazio saranno distribuiti materiali informativi e gadget e sarà possibile vivere una pausa di gusto assaggiando le monoporzioni di Grana Padano DOP.

Al centro del programma saranno proposti tre appuntamenti dal titolo “Una forma, una storia”, in calendario venerdì 21 agosto alle ore 15.30, domenica 23 agosto alle ore 16.30 e martedì 25 agosto alle ore 16.30. In ciascun incontro un caseificio consorziato porterà la propria testimonianza, raccontando che cosa significhi produrre ogni giorno Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.

Le testimonianze permetteranno di conoscere le persone, il lavoro svolto negli allevamenti e nei caseifici, le competenze tramandate nel tempo e la capacità di innovare di una filiera profondamente legata ai propri territori.

Ogni appuntamento culminerà nell’apertura davanti al pubblico di una forma di Grana Padano DOP Riserva, espressione di una lunga stagionatura e della cura dedicata al prodotto in ogni fase della sua produzione.

«Ogni forma di Grana Padano DOP racconta una storia fatta di persone, territori, competenze e responsabilità – ha dichiarato Renato Zaghini, Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano –. Con questi incontri vogliamo dare voce direttamente ai nostri caseifici e far conoscere il lavoro quotidiano necessario per garantire la qualità, la sicurezza e il rigoroso rispetto delle regole della Denominazione».

«Il Meeting rappresenta da sempre un’importante occasione di dialogo, di incontro e di confronto – ha proseguito Zaghini –. È il luogo ideale per raccontare una filiera che ha saputo custodire una tradizione quasi millenaria e, nello stesso tempo, continuare a innovare, generando valore economico e sociale nei territori in cui opera. La nostra rinnovata partecipazione testimonia la solidità di un rapporto fondato sulla condivisione di valori e sulla centralità delle persone».

«Essere il formaggio ufficiale del Meeting di Rimini significa portare nel cuore della manifestazione non soltanto il gusto di Grana Padano DOP, ma anche i valori che ogni forma racchiude: il lavoro, la responsabilità, la condivisione e la capacità di costruire insieme –afferma Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano –. Grana Padano e il Meeting sono saldamente uniti da una stessa convinzione: dalle persone e dal loro impegno quotidiano nasce sempre qualcosa di buono, capace di durare nel tempo».

Venerdì 21 agosto, alle ore 17.00, Stefano Berni interverrà inoltre come relatore al convegno “Fatto bene, tutti i giorni”, organizzato in collaborazione con Compagnia delle Opere.

L’incontro sarà dedicato al valore del lavoro quotidiano e alle esperienze di imprese e filiere italiane che hanno costruito il proprio successo attraverso la qualità, la responsabilità, la continuità dell’impegno e la capacità di mantenere uno stretto legame con le proprie origini.

«Fare bene il proprio lavoro ogni giorno significa non cercare scorciatoie e investire costantemente nella qualità – conclude il Direttore Generale del Consorzio di Tutela –. È quanto avviene nella nostra filiera, dove allevatori, casari e stagionatori operano insieme affinché ogni forma rispetti gli standard della DOP e rappresenti nel mondo l’eccellenza del saper fare italiano».

La presenza di Grana Padano DOP accompagnerà il pubblico anche negli altri spazi della Fiera di Rimini. Il marchio sarà visibile nel Villaggio dello Sport, attraverso le vele collocate nei campi da calcetto e da basket, sulle colonne delle piscine Est e Sud-Ovest e lungo la scalinata dell’ingresso Ovest.

Grana Padano sarà inoltre presente nell’area ristorazione, con la personalizzazione dei tavoli e con le t-shirt logate indossate dai volontari impegnati nel servizio.

Una presenza diffusa, che conferma la forte e consolidata collaborazione tra il Consorzio Tutela Grana Padano e il Meeting di Rimini e che accompagnerà i visitatori nei diversi momenti di incontro, approfondimento, sport e convivialità.