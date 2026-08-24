TERME DE MONTEL ACCENDE L'ENERGIA DELLA CITTÀ: TORNA LA RED BULL EXPERIENCE

L'iniziativa si inserisce nella filosofia che da sempre guida Terme De Montel Milano: essere presente, con proposte esperienziali costruite su misura, in occasione dei momenti che più rappresentano l'energia e l'identità di Milano. Non a caso, il calendario dell'edizione 2026 dialoga idealmente con un altro grande classico della città, il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, di cui la Red Bull Experience anticipa e rilancia lo spirito di velocità, adrenalina e competizione, portandolo negli spazi di relax e benessere del parco termale.

Il claim che accompagna questa edizione è chiaro: un rientro a tutta energia. Settembre è infatti il mese della ripartenza, dei ritmi che si fanno più sostenuti, delle giornate che tornano a riempirsi di impegni e appuntamenti e Terme De Montel Milano risponde a questo momento offrendo ai propri ospiti un'esperienza che unisce il proprio linguaggio di benessere a quello, altrettanto riconoscibile, di uno dei brand più identificati con l'energia e la velocità.

La consueta operatività del parco termale per tutta la durata della settimana sarà arricchita da una serie di iniziative firmate Red Bull e pensate per portare, all'interno della struttura e per i propri ospiti, l'energia e l'adrenalina del brand.

Nel corso del programma, i simulatori di guida Red Bull Experience permetteranno agli ospiti di vivere l'emozione della Formula 1 cimentandosi al volante di una monoposto virtuale sui circuiti più iconici del Campionato.

Per l'occasione, inoltre il summer bar della struttura si trasformerà in un'area paddock brandizzata e curata direttamente da Red Bull, un vero e proprio “pit-stop” di energia dove degustare le proposte della giornata.

Il 2 settembre, giorno di apertura dell'iniziativa, il parco ospiterà inoltre tre monoposto della Scuderia Red Bull, esposte all'interno della struttura per un'esperienza ancora più immersiva.

A questo palinsesto, Terme De Montel Milano affianca una propria iniziativa speciale, concepita e proposta direttamente dalla struttura per la settimana della Red Bull Experience: un self scrub energizzante alla caffeina, offerto agli ospiti e ispirato al concetto che accomuna l’iniziativa. Il rituale nasce dalla combinazione di fondi di caffè e sale ed è pensato per l'applicazione sulle gambe, con un'azione esfoliante, tonificante e rivitalizzante che stimola la microcircolazione e regala una piacevole sensazione di energia e benessere. Questo momento dedicato racconta bene lo spirito dell'operazione: la capacità della struttura di reinterpretare, con il proprio linguaggio di cura del corpo, i grandi appuntamenti che scandiscono l'agenda milanese.

Tutto è stato pensato nel dettaglio per accompagnare gli ospiti in un rientro dalle vacanze all'insegna della carica e della velocità, senza rinunciare a quella dimensione di relax e cura di sé che resta la cifra distintiva di Terme De Montel anche nelle settimane più speciali dell'anno.

Con la Red Bull Experience, Terme De Montel conferma il proprio ruolo di luogo che sa mettersi in ascolto della città e dei suoi ritmi, trasformando i grandi eventi milanesi in occasioni di benessere condiviso.

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