Enel, al via la nuova campagna istituzionale: una storia di energia da generazioni

Dai primi sguardi timidi dell’adolescenza fino alla luce del presente: oltre 60 anni di trasformazioni, sogni realizzati, stili di vita che cambiano all’interno di un Paese che non ha mai smesso di crescere e migliorare. E’ questo il racconto d'autore al centro della nuova campagna istituzionale Enel, in onda sulle TV nazionali a partire dal 30 agosto. Un affresco corale che celebra i legami duraturi e quella forza invisibile che, da generazioni, muove le persone e dà carica al Paese.

Mentre i protagonisti crescono e costruiscono il proprio futuro, il mondo attorno a loro cambia forma e colori: gli oggetti, i negozi di quartiere, la moda e le tecnologie evocano con precisione poetica le diverse epoche attraversate dall’Italia. In questo lungo viaggio nel tempo, Enel rappresenta una presenza costante e affidabile: la forza silenziosa ma fondamentale dell’energia che sostiene i grandi e piccoli momenti della vita di ogni giorno.

Questo racconto trova la sua sintesi perfetta nel claim: "Enel. Da generazioni, energia" che oltre a rappresentare la società sottolinea il suo ruolo per il Paese. "Da generazioni" non indica soltanto un passato solido alle spalle, ma anche la capacità dell'azienda di rinnovarsi continuamente per essere sempre al fianco delle persone di fronte alle sfide energetiche e sociali del domani.

A scandire questo affresco generazionale è "A Whiter Shade of Pale" dei Procol Harum, capolavoro della musica internazionale pubblicato nel 1967. Con la sua melodia iconica ed evocativa, il brano fa da ponte tra passato e futuro, accompagnando lo scorrere degli anni e sottolineando quel senso di profonda continuità e fiducia che lega il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo alle famiglie e ai territori.

La campagna sarà on air sui principali network televisivi con formati impattanti da 60", 30" e 15".