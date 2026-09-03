“Esercito 1659 Drone Challenge, la precisione incontra la velocità”: il 19 e il 20 settembre a Roma all’Ippodromo Militare Pietro Giannattasio di Tor di Quinto la prima gara di droni con i migliori piloti civili e militari

Arriva a Roma il 19 e 20 settembre all’Ippodromo Militare Pietro Giannattasio di Tor di Quinto l’ “Esercito 1659 Drone Challenge, la precisione incontra la velocità”, la prima spettacolare competizione sportiva che unisce i migliori piloti civili e militari di droni First Person View (FPV), aeromobili radiocomandati con visore in cui i piloti potranno confrontarsi su percorsi sfidanti e impegnativi per testare abilità, concentrazione e precisione in volo.

Esercito 1659 Drone Challenge è un’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi S.p.A. e Esercito Italiano, con la partnership istituzionale della Regione Lazio e il patrocinio del CONI. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per raccontare e trasmettere i valori dell’Esercito Italiano e delle Forze Armate, proiettandoli nell’ecosistema dell’innovazione tecnologica.

Il cuore pulsante della manifestazione è la Challenge FPV (First Person View), una disciplina in cui i piloti guidano i droni indossando visori speciali che trasmettono le immagini della telecamera di bordo in tempo reale, garantendo un'esperienza immersiva ad altissima velocità. L’evento si articola in due gare distinte: la competizione PRO, la quarta tappa del Campionato italiano droni 2026, organizzata dall’Aero Club d’Italia, federato CONI e membro della FAI - Federazione Aeronautica Internazionale, sarà affiancata dalla competizione OPEN accessibile a tutti senza restrizioni di età, sesso e livello di abilità. All’Esercito 1659 Drone Challenge parteciperanno 10 piloti d’élite FPV della categoria PRO e 32 della categoria OPEN (16 civili e 16 militari).

La manifestazione, aperta al pubblico e a ingresso gratuito, offrirà ai visitatori l’opportunità di assistere alle evoluzioni di droni altamente tecnologici e velocissimi e di immergersi nei panni dei piloti, grazie ai visori per la realtà virtuale, vivendo in prima persona l’adrenalina e le emozioni del volo.

Durante la due giorni di manifestazione, l’atteso lancio dei Paracadutisti della sezione paracadutismo del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito e le esibizioni della Banda dell’Esercito Italiano.

Oltre alle spettacolari gare su un circuito tecnico, presso l’Ippodromo Militare Pietro Giannattasio sarà allestito l’EI 1659 Drone Village, concepito come uno spazio interattivo dove i visitatori e gli appassionati di tutte le età potranno interagire direttamente con le tecnologie di ultima generazione, provare simulatori di volo, la military fitness con parete d’arrampicata e scoprire più da vicino il mondo dei droni e le sue molteplici applicazioni. Le tecnologie più avanzate e innovative saranno inoltre presentate attraverso le persone, le competenze e i mezzi che rappresentano l’eccellenza dell’Esercito Italiano, offrendo al pubblico un’esperienza diretta e coinvolgente nel mondo dell’innovazione tecnologica.