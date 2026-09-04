L’Alta Velocità sale in barca. Frecciarossa con Luna Rossa verso l'America's Cup di Napoli

Dai binari al mare, la sfida resta quella della velocità. Frecciarossa, brand di Trenitalia (Gruppo FS), sarà al fianco di Luna Rossa nella corsa verso la 38esima America’s Cup, in programma nel 2027 a Napoli. Per la prima volta la più celebre competizione velica al mondo arriverà infatti in Italia e il brand dell’Alta Velocità accompagnerà il team velico italiano in un appuntamento destinato a portare il Paese al centro dell’attenzione sportiva internazionale. L’intesa è stata presentata ieri al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, alla presenza del vicedirettore generale Corporate del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo, del direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, Mario Alovisi, e dell’amministratore delegato di Luna Rossa, Max Sirena. Un luogo simbolico per raccontare l’incontro tra due realtà italiane che, pur muovendosi in mondi molto diversi, condividono alcuni elementi: tecnologia, innovazione, ricerca della performance e capacità di competere ai massimi livelli. Da una parte c’è Luna Rossa, impegnata nella preparazione di una delle sfide sportive e tecnologiche più complesse al mondo.

Dall’altra Frecciarossa, simbolo dell’Alta Velocità italiana e brand che negli anni ha accompagnato lo sviluppo della mobilità ferroviaria del Paese. Due percorsi differenti che trovano un punto di contatto proprio nella ricerca continua del miglioramento, dove il risultato finale nasce dal lavoro congiunto di persone, competenze e tecnologia. Ma per il Gruppo FS, guidato dall’amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio, la collaborazione guarda oltre la sponsorizzazione sportiva. L’America’s Cup rappresenta infatti una vetrina globale attraverso la quale rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e legare il marchio a un appuntamento capace di portare l’Italia al centro dell’attenzione mondiale. «Accompagnare il team velico verso uno storico appuntamento come l’America’s Cup ci permette di rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e di valorizzare l’eccellenza italiana in un contesto globale» ha spiegato Inchingolo. C’è poi un aspetto molto concreto dell’accordo, che riguarda direttamente Napoli e la mobilità.

L’America’s Cup del 2027 porterà nel capoluogo campano migliaia di visitatori, appassionati e addetti ai lavori, con ricadute sui flussi turistici e sugli spostamenti. In questo scenario Frecciarossa, insieme a Trenitalia e al Gruppo FS, punta a mettere a disposizione la propria esperienza nel trasporto, collegando Napoli con le principali città italiane e contribuendo alla gestione della mobilità legata alla manifestazione. Una partita che va oltre i giorni delle regate. I grandi eventi rappresentano infatti anche un banco di prova per la capacità di un territorio di accogliere e gestire flussi importanti di visitatori. Collegamenti efficienti, accessibilità e trasporto collettivo diventano parte integrante dell’organizzazione. E il treno, in questo quadro, può trasformarsi in una delle principali porte d’ingresso all’evento, avvicinando Napoli al resto del Paese. La scelta di affiancare Luna Rossa si inserisce inoltre in una fase di profonda evoluzione per Frecciarossa. Il brand di Trenitalia ha avviato un percorso segnato dalla nuova identità visiva e dal progressivo ingresso in circolazione dei treni ad Alta Velocità di nuova generazione. Una trasformazione che si inserisce nel più ampio percorso del Gruppo FS e che guarda al futuro del servizio, alla qualità della mobilità e a una presenza sempre più forte anche oltre i confini nazionali.

Il filo conduttore resta quello della performance. Nel caso di Luna Rossa significa ricerca, preparazione, precisione e attenzione a ogni dettaglio per guadagnare velocità sull’acqua. Per Frecciarossa significa lavorare ogni giorno su sicurezza, efficienza, sostenibilità e qualità del viaggio. Cambiano il terreno e gli strumenti, ma alla base c’è la stessa necessità di coordinare professionalità differenti e utilizzare l’innovazione per raggiungere risultati sempre più elevati. La partnership diventa così anche un modo per raccontare il momento di trasformazione dell’Alta Velocità italiana. «Frecciarossa di Trenitalia sta vivendo una fase di profonda evoluzione, definita dal nuovo logo e dal progressivo ingresso in circolazione dei treni ad Alta Velocità di nuova generazione», ha spiegato Alovisi. Unire questo percorso a quello di Luna Rossa significa, secondo il direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, «valorizzare l’identità del brand davanti a un pubblico globale, facendo leva su italianità, eccellenza e gioco di squadra». Ed è proprio il lavoro di squadra uno degli elementi sui quali il Gruppo FS ha costruito il significato della collaborazione. Dietro una barca chiamata a competere ai vertici della vela mondiale ci sono progettisti, tecnici e atleti. Dietro ogni viaggio Frecciarossa c’è allo stesso modo una macchina complessa fatta di professionalità, infrastrutture e tecnologie chiamate a funzionare insieme.

Lo sport diventa così per FS anche uno strumento attraverso il quale raccontare valori che appartengono al modo di fare impresa del Gruppo guidato dall’ad Strisciuglio: impegno, inclusione, spirito di squadra e capacità di misurarsi con obiettivi ambiziosi. Una logica che porta la partnership oltre la semplice presenza di un marchio sulla scena sportiva e la collega alla volontà di rafforzare il posizionamento di Frecciarossa anche fuori dall’Italia. L’America’s Cup, del resto, offre un palcoscenico particolarmente adatto. Una competizione nella quale ricerca e innovazione sono diventate negli anni decisive quanto la capacità degli equipaggi e che nel 2027 avrà gli occhi del mondo puntati sul Golfo di Napoli. Per Frecciarossa, esserci significa associare il proprio nome a una delle espressioni più riconoscibili dello sport italiano, ma anche presentarsi a un pubblico globale come uno dei simboli della mobilità del Paese.