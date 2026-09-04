AL VENICE FILM FESTIVAL ARRIVANO IN CONCORSO ANCHE I FRANCESI

Con il film 15 / 18 ( A Place To Heal) , il regista Cedric Kahn entra in neuropsichiatria. Non è un gioco di parole, qui si parla di fatti realmente accaduti a molti adolescenti. Giovani che hanno vissuto situazioni familiari difficili, e sopravvivono tra la voglia di morire, ma anche di ricominciare grazie ad un reparto dove i medici vogliono salvarli. Non è facile, gli sbalzi d'umore, il sogno di poter tornare a casa, nonostante non tutti i genitori si sentono in grado di prendersene cura, risveglia in loro una forza devastante e malinconica. Solo quando si ritrovano a parlare tra loro, capiscono che questa sofferenza, può trasformarsi in gioia. Cedric Kahn è un regista che ha sempre fatto un cinema realistico, raccontando ciò che poteva davvero interessare il pubblico. E ancora una volta centra l'obiettivo con un film toccante e pieno di speranza: “Questo progetto sulla salute mentale degli adolescenti, parte prima che diventasse presente nei dibattiti pubblici francesi, spiega Kahn, ”in tutti i miei film ho sempre raccontato la manipolazione, le crisi e i condizionamenti, concentrandomi sopratutto su quella parentale. Ora ho spostato lo sguardo sulla neuropsichiatria giovanile, passando molto tempo accanto a veri psichiatri. Ho visto che tra gli adolescenti c'è una grande vitalità, anche con un lavoro condiviso. Il film vive 24 ore , ciò che nel reale non basterebbero settimane. Ma questa è la forza di un film che crede nella rivalutazione di ragazzi che si sentivano persi”.