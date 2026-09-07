Sulle Tracce del Drago chiude la XVII edizione: quattro giorni di cultura, spettacolo e partecipazione nel cuore dell’Aquila

Si è chiusa ieri, con una straordinaria partecipazione di pubblico, la XVII edizione di Sulle Tracce del Drago, che dal 3 al 6 settembre ha trasformato la Villa Comunale dell’Aquila in un grande spazio dedicato all’immaginario, alla cultura e alla socialità.

Quattro giornate nelle quali fantasy, cosplay, letteratura, musica, gioco, teatro, divulgazione e cultura pop hanno convissuto all’interno di un unico progetto, capace di alternare spettacolo e intrattenimento a momenti di approfondimento e confronto. Un format ormai riconoscibile, che nel corso degli anni ha saputo consolidare la propria identità mantenendo al tempo stesso una forte capacità di rinnovarsi e di parlare a pubblici differenti.

Il filo conduttore di questa edizione è stato “È sempre tempo di eroi”, un tema sviluppato attraverso i diversi linguaggi della manifestazione: dalla riflessione sulla figura dell’eroe e sul suo rapporto con la musica alla letteratura, dalla costruzione dei mondi immaginari alla fantascienza, fino alle rappresentazioni del futuro.

La prima giornata ha inaugurato il festival con la presenza dei Bandierai dei Quattro Quarti, il taglio del nastro e i saluti istituzionali, per poi proseguire con la visita agli alberi storici della Villa, la conferenza È sempre tempo di eroi e il K-Pop Live Tribute Show. Un avvio che ha immediatamente restituito la natura della manifestazione: un luogo capace di mettere in relazione patrimonio e contemporaneità, cultura e intrattenimento, tradizione e linguaggi delle nuove generazioni.

Il venerdì ha ampliato ulteriormente questa dimensione, alternando le attività di animazione dei Maghi del Tempo e di Mjorn Storytelling a workshop e appuntamenti culturali, fino alla serata musicale con Generazione Vanni e Dj Osso.