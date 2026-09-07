NANNI MORETTI IN CONCORSO ALLA MOSTRA DEL CINEMA CON IL FILM “SUCCEDERÀ DOMANI”.

Dopo anni di cinema che spesso hanno puntato alla politica, finalmente una storia d'amore che accontenterà sinistra e destra. Forse ora Nanni ha capito che se fai un film i riferimenti politici li deve lasciare perdere: il cinema è di tutto il pubblico. Infatti “Succederà questa notte” è una bella storia d'amore, semplice e vera. Ho trovato Moretti, che non vedevo da tempo, molto più rilassato, sorridente, quasi divertente. “Leggendo i racconti di Nevo, racconta il regista, quello che mi ha colpito è stata la precisione in cui sono descritte le relazioni e i sentimenti, vissuti tra amori e incontri che rivivono sempre nel momento sbagliato. C'è una frase che dà il senso alla storia: “Io ti aspetto tutto il tempo che vuoi. Ma succederà prima o poi?” Protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel: “Jasmine è una persona speciale, dice Nanni, l'ho conosciuta quando faceva il liceo, 27 anni fa. Lei non voleva fare l'attrice, ma studiare fino ad arrivare alla laurea”. Invece, è qui. Sorride Jasmine e aggiunge: “Mi sono chiesta per anni perché mi aveva chiamata per “La stanza del figlio”, a 18 anni ancora non hai il senso delle cose, però in seguito ho scelto liberamente di fare l'attrice”. Aggiunge Louis Garrel: “Moretti mi ha insegnato tante cose, ma non a fare canestro. Stavo arrivando in questo campo sportivo e Nanni mi ha detto: devi girare la scena che fai canestro. Prova. Non ci sono riuscito e lo ha fatto lui... 25 canestri in poco tempo. Finita la scena ha chiesto agli operatori: per favore mi fate vedere i miei ciak? Però, non amo le autocitazioni.” Il film sarà nei cinema il 3 dicembre con 01.