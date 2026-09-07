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NANNI MORETTI IN CONCORSO ALLA MOSTRA DEL CINEMA CON IL FILM “SUCCEDERÀ DOMANI”.

di Annamaria Piacentinilunedì 7 settembre 2026
NANNI MORETTI IN CONCORSO ALLA MOSTRA DEL CINEMA CON IL FILM “SUCCEDERÀ DOMANI”.

2' di lettura

Dopo anni di cinema che spesso hanno puntato alla politica, finalmente una storia d'amore che accontenterà sinistra e destra. Forse ora Nanni ha capito che se fai un film i riferimenti politici li deve lasciare perdere: il cinema è di tutto il pubblico. Infatti “Succederà questa notte” è una bella storia d'amore, semplice e vera. Ho trovato Moretti, che non vedevo da tempo, molto più rilassato, sorridente, quasi divertente. “Leggendo i racconti di Nevo, racconta il regista, quello che mi ha colpito è stata la precisione in cui sono descritte le relazioni e i sentimenti, vissuti tra amori e incontri che rivivono sempre nel momento sbagliato. C'è una frase che dà il senso alla storia: “Io ti aspetto tutto il tempo che vuoi. Ma succederà prima o poi?” Protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel: “Jasmine è una persona speciale, dice Nanni, l'ho conosciuta quando faceva il liceo, 27 anni fa. Lei non voleva fare l'attrice, ma studiare fino ad arrivare alla laurea”. Invece, è qui. Sorride Jasmine e aggiunge: “Mi sono chiesta per anni perché mi aveva chiamata per “La stanza del figlio”, a 18 anni ancora non hai il senso delle cose, però in seguito ho scelto liberamente di fare l'attrice”. Aggiunge Louis Garrel: “Moretti mi ha insegnato tante cose, ma non a fare canestro. Stavo arrivando in questo campo sportivo e Nanni mi ha detto: devi girare la scena che fai canestro. Prova. Non ci sono riuscito e lo ha fatto lui... 25 canestri in poco tempo. Finita la scena ha chiesto agli operatori: per favore mi fate vedere i miei ciak? Però, non amo le autocitazioni.” Il film sarà nei cinema il 3 dicembre con 01.

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