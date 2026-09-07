E VENNE IL GIORNO DELl'EX VAMPIRO ROBERT PATTISON, AL LIDO IN CONCORSO CON “PRIMETIME”

Robert Pattison smessi i panni del vampiro con cui ebbe un successo planetario, oggi è al Lido protagonista del film in Concorso “Primetime”, per la regia di Lance Oppenhaim noto per la aver girato film vivaci che uniscono la narrazione no-fiction con un impegnativo formalismo cinematografico: “Sono cresciuto guardando la televisione generalista e i reality show, ammette il regista-” ed è per questo che con “Primetime”, ho voluto giocare con il loro linguaggio televisivo, realizzando in questo film quasi un ritratto istituzionale. Mi chiedo: in che modo il programma “To catch a Predator” inagurato tra l'indignazione morale, si è trasformato aumentando gli indici di ascolto ottenendo una grande popolarità? A novembre al cinema. Ne parliamo con Robert Pattison.

Nel 2006 il giornalista Chris Evans, che lei interpreta nel film, aveva un format di successo. Poi , cosa è accaduto?

“Quando stavo leggendo la sceneggiatura, stavo cercando un senso a questo ruolo, che in fondo mi piaceva. Lavoravamo a questo show e ogni volta trovavo il mio personaggio sempre più calzante: non è stato facile, ma con un regista capace di mettere in scena qualcosa di autentico attraverso un controverso format , tutto è stato superato”.

Il film?

“Ci siamo fidati del regista. E' interessante, c'è qualcosa di elettrico in questa sceneggiatura, una specie di alchimia, una magia vibrante. Lo show ha 20 anni, ma ancora non si riesce a capire il suo successo e cosa intriga.”

Forse, il mix tra verità e finzione. Per il regista anche lo sfruttamento mediatico...

“C'erano i bambini, attori giovani . Hanno trovato la vera anima in questo film, quella da vedere senza giudicare.”

Pattinson, continuerà a recitare in film capaci di mettere in scena storie parallele?

“Continuerò. Eppure quando mi hanno chiamato per esserne il protagonista ho detto: no, non posso. Invece è stato tutto incredibilmente divertente, nonostante la scaletta fosse molto serrata. Non mi andava neanche di uscire. Ora sono diventato papà !”