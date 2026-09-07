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Alessandro Di Battista

Alla Camera dei deputati la storia dell'Ecce Homo del Domenichino, l'opera da quattro milioni di euro.

lunedì 7 settembre 2026
Alla Camera dei deputati la storia dell'Ecce Homo del Domenichino, l'opera da quattro milioni di euro.

2' di lettura

Mercoledì 9 settembre, alle ore 17,00, la sala Matteotti della Camera dei Deputati ospiterà l’evento “Ecce Homo. Domenichino”, dedicato alla recente attribuzione a Domenico Zampieri, detto il Domenichino, dell’opera raffigurante l’Ecce Homo conservata presso il Museo Diocesano di Melfi, valutata oltre quattro milioni di euro. 

L’incontro nasce dall’esigenza di sottoporre all’attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni le questioni storico-artistiche e iconografiche poste dal dipinto - risalente al 1639/1640 - alla luce degli studi condotti dal critico e storico dell’arte Mauro Di Ruvo, che ne ha proposto l’attribuzione nel dicembre 2025, al termine di un’approfondita indagine autoptica durata tre mesi. 

Al centro dell'incontro, ci saranno le evidenze scientifiche, iconografiche e storico-artistiche emerse nel corso delle indagini condotte da Di Ruvo, filologo, critico e storico dell'arte. Il dipinto sarebbe riconducibile all'ultima fase della produzione del Domenichino, coincidente con il soggiorno napoletano dell'artista e con gli anni conclusivi della sua attività presso il cantiere della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro. Un contesto che contribuirebbe a spiegare alcune peculiarità stilistiche e cromatiche presenti nell'opera.

Il convegno offrirà inoltre l'occasione per approfondire il ruolo dell'Ecce Homo nella tradizione artistica e devozionale italiana, affrontando il tema della diffusione delle immagini sacre e della loro fortuna iconografica nel tempo.

I relatori
L’evento è patrocinato da Regione Lazio,  Roma Capitale e Comune di Napoli. 

Dopo i saluti istituzionali di Fabrizio Santori, Consigliere di Roma Capitale; Laura D'Acunto, in rappresentanza della Regione Lazio; e Riccardo Piazza, presidente dell'Associazione Lapaginabianca, i lavori saranno moderati da Alessandro Verrelli, direttore responsabile del giornale Lanterna.

Seguiranno gli interventi di Cristina Galassi, Maristella Trombetta, Sofia Amati e Leonardo Lucchesi. 

Il convegno intende proporsi non soltanto come momento di presentazione dell’Ecce Homo, ma come spazio di confronto interdisciplinare. 

Sarà infatti anche occasione di annuncio della nascita dell’Associazione culturale “Oasi Culturali”, aperta ufficialmente al pubblico già dal 1 settembre. 

L’ingresso è libero, previo accredito. 

Per partecipare è necessario inviare una richiesta all’indirizzo info@lapaginabiancadocx.com, indicando nome e cognome del partecipante.

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