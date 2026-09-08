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Pier Silvio Berlusconi e Mediafriends a Venezia con “Nonostante tutto”: al centro le storie dei ragazzi

martedì 8 settembre 2026
Pier Silvio Berlusconi e Mediafriends a Venezia con “Nonostante tutto”: al centro le storie dei ragazzi

1' di lettura

In occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Mediafriends, Ente Filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori, presieduto da Pier Silvio Berlusconi, presenta in anteprima assoluta “Nonostante tutto”, un cortometraggio che racconta l’esperienza degli adolescenti in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e il loro percorso per tornare a essere protagonisti della propria storia. Il film sarà proiettato il 9 settembre, alle ore 12.00, nell’ambito di "Che Spettacolo", l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. 

Pier Silvio Berlusconi, presidente di MFE- MediaForEurope : «Portare alla Mostra del Cinema di Venezia "Nonostante tutto", un cortometraggio che racconta i ragazzi dell'Istituto dei Tumori mettendo al centro le loro vite, non la malattia, per Mediafriends e per tutta Mediaset significa molto. Significa raccontare le loro storie, i loro sogni, la voglia di guardare avanti. Essere al loro fianco e dare voce a tutto questo è ciò che per noi conta davvero».

Il progetto si inserisce nel percorso di Mediafriends, che dal 2003 promuove iniziative di solidarietà sociale attraverso la capacità di comunicazione e di coinvolgimento del Gruppo Mediaset. Mediafriends è l’Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa che persegue finalità di solidarietà sociale attraverso la realizzazione e la promozione di progetti capaci di sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere realtà e iniziative di alto valore sociale.

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