L’11 settembre inaugura "Otranto in Luce": lo spettacolo immersivo che racconta la storia degli 800 Martiri di Otranto

Venerdì 11 settembre, alle ore 19.00 a Otranto, si terrà l’evento di inaugurazione dello spettacolo immersivo “Otranto in Luce. La pietra racconta la storia, la luce la rivela” che fino al 27 settembre illuminerà le sere del borgo storico salentino. Un progetto di valorizzazione della storia degli ottocentotredici Santi Martiri idruntini finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni culturali” e organizzato dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, in collaborazione con il Comune di Otranto e l’Arcidiocesi della stessa città.

“Iniziative culturali come Otranto in Luce – dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli – rafforzano il legame tra le comunità e i luoghi che ne custodiscono l’identità. La storia dei Martiri, raccontata attraverso l’arte e le nuove tecnologie, restituisce una pagina della civiltà mediterranea e mantiene viva la memoria del territorio.

Il Ministero della Cultura ha sostenuto anche la riqualificazione del centro storico attraverso il Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, lo strumento con cui il MiC finanzia interventi organici di Tutela, restauro e promozione dei siti di eccezionale interesse nazionale. L’evento si inserisce in questo percorso, trasformando la città in un racconto aperto e coinvolgente”.

All’inaugurazione, che si svolgerà simbolicamente presso il Monumento dedicato agli Eroi e Martiri idruntini sul Lungomare degli Eroi di Otranto, saranno presenti, oltre alle istituzioni locali, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Pietro Cannella e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano.

Il progetto, un percorso immersivo gratuito tra videomapping, installazioni luminose e suggestioni sonore nato da un’idea del Consigliere del Ministro per la Diplomazia Culturale Vincenzo Sofo, ha come obiettivo di trasformare la memoria dei Santi Martiri di Otranto - vicenda di straordinaria rilevanza per la storia europea - in un racconto nel quale storia, arte e tecnologia si intrecciano per restituirlo alla città in una veste nuova, intensa e sorprendente. In un periodo dell’anno ancora particolarmente frequentato dal turismo internazionale, Otranto in Luce diventa così un’occasione per far conoscere questa storia a un pubblico ampio e internazionale, invitandolo a scoprire, attraverso un linguaggio contemporaneo, le radici storiche di una cultura comune.

Dall’11 al 27 settembre 2026, ogni sera dalle 21.00 alle 24.00, il percorso si svilupperà in sei tappe - Porta Terra, Cattedrale, Castello, ex Chiesa dell’Immacolata, Porta a Mare e Fossati - offrendo alla città e ai visitatori un’esperienza di fruizione intensa e suggestiva.

All'evento inaugurale, che sarà presentato dal Consigliere del Ministro per la Diplomazia Culturale e ideatore del progetto Vincenzo Sofo, interverranno: Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Pietro Cannella, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura; Andrea Caroppo, Deputato Vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati; Francesco Bruni, Sindaco di Otranto; Bruno Seillier, Direttore Artistico del Progetto. Parteciperanno inoltre: Don Marcello Mangia, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Otranto; e per il Ministero della Cultura: Alfonsina Russo, Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale; Luca Mercuri, Delegato Direzione generale Musei; Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia; Antonio Zunno, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

