Sally Capuano: "La medicina estetica non deve stravolgere. Dico sempre no alle facce tutte uguali, senza personalità"

Origini pugliesi, una laurea conseguita in Abruzzo dove vive ormai da molti anni, una doppia competenza che in Italia resta ancora rara: la dottoressa Sally Capuano è odontoiatra specializzata in ortognatodonzia e medico estetico del volto. Un profilo che unisce due discipline spesso considerate distanti, ma che secondo lei si completano a vicenda. «L'integrazione di queste due branche ha un enorme valore, soprattutto per alcuni distretti del volto, come le labbra, dove l'ortodonzia offre il giusto supporto dentale e la medicina estetica armonizza e valorizza i tessuti molli», spiega.

Il suo approccio alla medicina estetica affonda le radici lontano nel tempo, quando il settore era ancora agli albori. «Il mio approccio è iniziato veramente molti anni fa, quando i materiali usati non avevano ancora la qualità e tecnologia odierna e, soprattutto, non c'era la legge 56 del 2023 che oggi legittima gli odontoiatri a esercitare la medicina estetica su tutto il volto», racconta. All'epoca frequentò il suo primo corso, ma scelse di non applicare da subito quanto appreso: i risultati le sembravano riduttivi e poco naturali. A spingerla a riprendere il percorso, anni dopo, fu il fratello, anche lui odontoiatra: accompagnandolo a un corso di medicina estetica, la dottoressa Capuano ne intuì immediatamente il potenziale, non solo in termini di bellezza esteriore ma soprattutto di autostima per le pazienti che si sottoponevano ai trattamenti. «E di lì è nato tutto», sintetizza.

Un tema che la dottoressa affronta senza giri di parole è quello dell'influenza dei social e dei filtri digitali sulla percezione di sé. «Purtroppo troppo. Siamo bombardati da bellezze innaturali, perfette direi, ma del tutto finte, vuote», osserva. Per questo, spiega, il suo compito non è uniformare i volti a un unico canone, ma «far emergere la versione migliore di ogni volto, rispettandone l'anatomia e l'unicità». «Mi rifiuto di creare facce tutte uguali tra loro, prive di personalità», aggiunge.

Sul confine tra desiderio di miglioramento ed eccesso, la dottoressa Capuano è netta: la medicina estetica ha grandi potenzialità se praticata correttamente, perché può intervenire su quel piccolo «difetto» che condiziona l'autostima di una persona. Ma proprio per questo va gestita con attenzione, perché il rischio di esagerare, se non si è guidati da un professionista, è concreto. «È qui che la figura del medico è fondamentale, nel guidare e nel dire no se non serve un trattamento o se i tempi non sono ancora maturi per rifarlo», afferma. Non le è mai capitato di non effettuare un trattamento richiesto? «Certo, mi è capitato spesso. Le mie pazienti si affidano totalmente al mio giudizio e se riscontro che di un trattamento non hanno bisogno, mi ascoltano, anche considerando che per me sarebbe più facile farlo e incassare, che dire no», rivela, sottolineando come l'onestà professionale debba prevalere sulla logica commerciale.

Filler , botox e biostimolanti sono ormai richiestissimi anche dalle fasce più giovani, ma secondo la dottoressa i rischi legati a questi trattamenti restano spesso sottovalutati. «È tutto rischioso se fatto senza preparazione adeguata. Abbiamo a che fare con una macchina estremamente complessa chiamata corpo umano, e troppo spesso questo viene dimenticato», avverte. Affidarsi a professionisti qualificati, sostiene, è l'unico modo per ridurre concretamente questo rischio: «le problematiche possono essere diverse, dall'occlusione vascolare alla necrosi, fino a conseguenze anche ben più serie se parliamo, ad esempio, di rinofiller». La differenza, spiega, la fa la preparazione: «un professionista qualificato sa come evitarle, ha studiato per garantire la massima sicurezza ai suoi pazienti».

A guidare il suo lavoro è un'idea di bellezza precisa, lontana dagli standard omologati che vede imperversare online. «Io credo in una bellezza autentica, priva di canoni fissi, che sia elegante e naturale. Deve basarsi su equilibrio, misura, espressività e sostegno invisibile», racconta. «Mi piace una medicina estetica che si veda ma non si noti, che valorizzi ma non travolga.»

Guardando al futuro, i progetti non mancano. In cima alla lista c'è l'apertura del suo nuovo studio, dedicato esclusivamente alla medicina estetica, a Celano, ormai prossima. «Sogno che è vicino a diventare realtà», dice con entusiasmo. Ma l'ambizione della dottoressa Capuano va oltre il singolo traguardo: «mi piace pensare ai traguardi come punti di partenza e non di arrivo», conclude, tracciando così la filosofia che sembra guidare tutto il suo percorso professionale: crescere sempre, senza mai considerarsi arrivata.