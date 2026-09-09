RINO GAETANO CHIUDE L’ESTATE “SEMPRE PIÙ BLU” DI RAI DOCUMENTARI 

Rino Gaetano torna questa sera in prima serata su Rai 3 con Rino Gaetano. Sempre più blu, il documentario firmato da Giorgio Verdelli che ripercorre la storia, la musica e l’eredità di uno degli artisti più originali e anticonformisti della canzone italiana. Un appuntamento speciale, in onda eccezionalmente mercoledì 9 settembre, che chiude il ciclo estivo di Rai Documentari dedicato ai grandi protagonisti della musica italiana.

Una scelta che arriva al termine di un percorso che, numeri alla mano, ha dimostrato come il documentario musicale possa conquistare anche il pubblico della prima serata generalista. E proprio Rino Gaetano. Sempre più blu non è un titolo qualunque del palinsesto: il film ha già avuto un significativo percorso festivaliero, dalla presentazione alla Festa del Cinema di Roma fino alla selezione nella Shortlist dei Premi David di Donatello nella categoria Miglior Documentario.

Il bilancio del ciclo musicale di Rai 3 è infatti positivo. Lucio per amico. Ricordando Battisti ha raggiunto il 6,31% di share, con 966 mila spettatori. Il coraggio di essere Franco, dedicato a Franco Battiato, ha ottenuto il 4,80% con 641 mila spettatori. Jannacciami! si è fermato al 2,73% con 344 mila, mentre Io, noi e Gaber ha totalizzato il 4,66% con 562 mila spettatori. Ancora meglio Pooh. Un attimo ancora, arrivato al 5,64% con 805 mila spettatori, e Il mio nome è Riccardo Cocciante, che ha chiuso con il 4,87% e 760 mila spettatori.

Numeri che spiegano la scelta di Rai Documentari di puntare anche per l’autunno su un’offerta ampia, distribuita sulle tre principali reti generaliste. Il documentario, dunque, non come semplice prodotto di nicchia, ma come uno degli strumenti attraverso cui il servizio pubblico prova a raccontare personaggi, epoche e pezzi della memoria collettiva italiana.

Su Rai 1 arriveranno Pietro Mennea - L’uomo dei record, Roberto Gervaso, San Francesco, Pinocchio, il bambino del mondo e Mogol. In arte Mogol. Rai 2 punterà invece sullo sport con un ciclo che comprende La Nobile Arte (110 anni di boxe), Super Sic 58 e Il furto del Pallone d’Oro di Maradona.

Rai 3 continuerà infine a presidiare il territorio delle grandi personalità della cultura, dello spettacolo e della storia italiana. In arrivo Age & Scarpelli: la coppia che ha cambiato il modo di fare commedia, Inimitabile Anna Marchesini, Salvador Dalí. Il genio in Italia, Alla ricerca di Mino e Per tutte le altre. Vita di Tina Anselmi.

Una programmazione che punta dunque a mettere insieme qualità e pubblico, trasformando la memoria in racconto contemporaneo.