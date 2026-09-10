Conto alla rovescia per Ssec: Vicenza punto d'incontro dell'Italia del solare

È iniziato il conto alla rovescia per SSEC – Storage & Solar Expo Conference, la nuova manifestazione B2B organizzata da IEG – Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare, che il 22 e 23 settembre trasformerà il Quartiere Fieristico di Vicenza nel punto di incontro della filiera del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo energetico.

Con 7 appuntamenti convegnistici in agenda che vedono coinvolti 50 speaker, un ricco panel di aziende che hanno scelto di esporre le proprie innovazioni e soluzioni, diverse associazioni di categoria a sostegno, a cui si aggiunge la partecipazione di istituzioni nazionali e territoriali, di partner scientifici e player del settore, SSEC si prepara al debutto proponendo un format pensato per favorire il confronto tra tutti gli attori della transizione energetica e offrire strumenti concreti per affrontare le sfide che attendono il mercato nei prossimi anni.

«SSEC – Storage & Solar Expo Conference ­ spiega Corrado Peraboni, amministratore delegato IEG- Italian Exhibition Group - rappresenta un ulteriore tassello nella strategia con cui IEG continua a investire nelle filiere ad alto potenziale di sviluppo. Abbiamo progettato una manifestazione verticale che nasce dall'ascolto del mercato e dall'esperienza maturata con KEY – The Energy Transition Expo, con l'obiettivo di creare un luogo di incontro qualificato dove innovazione, contenuti e relazioni possano tradursi in nuove opportunità di business. Siamo convinti che la forza di un evento fieristico risieda nella capacità di costruire connessioni tra persone, imprese e territori, accompagnando la crescita di un comparto sempre più strategico per la competitività del sistema produttivo».

Ideato e sviluppato attorno a tre elementi strettamente integrati - expo, conference e networking – oltre che pensato per leggere l’evoluzione del mercato non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche industriale, normativo ed economico, con l’obiettivo di offrire agli operatori strumenti concreti per interpretare le trasformazioni in atto e individuare nuove opportunità di sviluppo, SSEC nasce da un percorso di ascolto del tessuto imprenditoriale del Nord Est e delle istanze espresse da imprese, operatori, associazioni di categoria e stakeholder della filiera.

«Per un territorio manifatturiero come il nostro, l’energia è ormai una componente decisiva della competitività industriale - dichiara Barbara Beltrame, Presidente di Confindustria Vicenza -. Ridurre i costi, aumentare l’autonomia energetica e accelerare gli investimenti in rinnovabili e sistemi di accumulo sono priorità non più rinviabili. Per questo è fondamentale favorire un confronto sempre più stretto tra le realtà della filiera energetica e le imprese produttive, perché oggi le scelte sull’energia incidono direttamente sulle strategie industriali e sulla capacità di sviluppo dei territori. Vicenza è il luogo naturale per questo dialogo: qui l’industria ha un peso centrale e sicurezza energetica, innovazione e competitività sono ormai parte della stessa sfida».

La scelta di Vicenza come sede di SSEC, quindi, risponde alla volontà di portare il confronto sul futuro dello storage & solar nel cuore di un territorio ad alta densità industriale e dalla forte vocazione manifatturiera, dove innovazione, competitività ed efficienza energetica rappresentano temi sempre più centrali per lo sviluppo imprenditoriale.

«SSEC trova a Vicenza un terreno particolarmente fertile, perché qui incontra un sistema di imprese che conosce bene il valore dell’energia come fattore di competitività. Le aziende vicentine, soprattutto quelle manifatturiere, non hanno bisogno di slogan sulla transizione energetica: hanno bisogno di tecnologie, soluzioni e strumenti per produrre meglio, consumare in modo più efficiente e affrontare con maggiore autonomia una delle voci più sensibili dei costi industriali. Per questo considero importante la nascita di SSEC: portare a Vicenza la filiera del Solar & Storage significa creare un punto di incontro concreto tra chi sviluppa queste tecnologie e chi può utilizzarle per rafforzare la propria competitività – dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione del Veneto, Massimo Bitonci -. È una sinergia tra due eccellenze: quella tecnologica che sta crescendo nel settore energetico e quella manifatturiera che da sempre contraddistingue Vicenza e il Veneto. In questo senso, la manifestazione può diventare anche un’occasione per far emergere le tante esperienze che già esistono sul territorio e favorire nuove collaborazioni tra imprese e mondo della ricerca».

«La scelta di Vicenza per una manifestazione altamente specializzata come SSEC – Storage & Solar Expo Conference conferma la vocazione della nostra città quale luogo di incontro e di confronto per il mondo produttivo e come territorio capace di attrarre iniziative legate all’innovazione e alla competitività – evidenzia il Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai -. Un appuntamento, SSEC, che può contribuire a costruire relazioni, favorire lo scambio di competenze e far incontrare domanda e offerta in un settore destinato ad avere un ruolo sempre più rilevante nello sviluppo economico oltre a rafforzare il posizionamento della nostra città quale sede di eventi fieristici e professionali di rilievo».

A fare eco al primo cittadino, l’Assessora all’ambiente e alle politiche energetiche del Comune di Vicenza, Sara Baldinato: «La transizione energetica non è soltanto una necessità ambientale, ma rappresenta sempre più anche una questione di innovazione, competitività e capacità di guardare al futuro e sta entrando in una fase nella quale alle grandi strategie devono corrispondere soluzioni concrete, tecnologie affidabili e capacità di applicazione. Per questo è particolarmente significativo che Vicenza ospiti la prima edizione di SSEC – Storage & Solar Expo Conference. La presenza di operatori qualificati della filiera, insieme a momenti di approfondimento, rappresenta un’opportunità di confronto di particolare interesse per un territorio a forte vocazione produttiva come il nostro. Come amministrazione comunale da tempo impegnata sui temi della sostenibilità ambientale ed energetica attraverso politiche, progetti e interventi sul territorio, guardiamo con particolare interesse a iniziative come SSEC, che contribuiscono a rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo dell’innovazione».

A sottolineare il valore di un progetto nato dall’ascolto del mercato e sviluppato al fianco di IEG – Italian Exhibition Group è anche Vittoria Muraro, CEO di Meneghini&Associati: «Meneghini&Associati ha sostenuto il progetto di IEG con grande interesse e determinazione, rispondendo ad esigenze reali in una città che ne è sede naturale per vocazione industriale, capacità di innovazione e centralità geografica. La risposta raccolta in questi mesi ci conferma che esiste lo spazio per un appuntamento con queste caratteristiche e ci permette di guardare con fiducia al debutto di settembre».

L'area espositiva riunirà alcune delle principali aziende della filiera, con un'offerta focalizzata sulle tecnologie dedicate al fotovoltaico, ai sistemi di accumulo, alla gestione intelligente dell'energia e ai servizi per imprese e professionisti. Un ambiente altamente specializzato nel quale produttori, distributori, EPC contractor, progettisti, utilities, energy manager, investitori e grandi utilizzatori di energia potranno sviluppare relazioni commerciali, condividere competenze e confrontarsi sulle più recenti evoluzioni del mercato. Ad accompagnare l’expo sarà un programma convegnistico sviluppato con il contributo di associazioni, imprese ed esperti della filiera, per approfondire alcuni dei temi oggi più rilevanti per il settore. Tra questi, il costo dell’energia e il suo impatto sulla competitività delle imprese, una questione particolarmente sentita dal tessuto produttivo del territorio: «Quello dell’energia è per le imprese un costo che ha non poche ripercussioni; diventa quindi sempre più importante rendere le piccole imprese vicentine meno dipendenti dalle tradizionali forniture di energia elettrica. La strada intrapresa da qualche anno da Confartigianato è quella di favorire l’autoproduzione e l’autoconsumo. È stata costituita quindi, nel 2024, A- CERTA, la comunità energetica promossa da Confartigianato Vicenza, operativa nell’intera provincia e in altre 22 province italiane, che va anche nella direzione della sostenibilità economica e sociale. Nel contempo continua l’azione verso le istituzioni, perché non è possibile che un territorio ricco di produzioni di eccellenza come quello vicentino rischi di frenare per le bollette insostenibili. Iniziative come SSEC, quindi, rappresentano un momento importante di confronto e dialogo su un tema che sarà determinante nei prossimi anni, appunto l’approvvigionamento energetico», dichiara Gianluca Cavion, Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza.

Ad aprire i lavori, il 22 settembre, sarà SolarBuilding, a cura di Italia Solare, dedicato al ruolo del fotovoltaico e dell'autoconsumo nella riqualificazione energetica degli edifici. «Il fotovoltaico sta entrando in una fase nuova: non si tratta più soltanto di installare nuovi impianti, ma di capire come integrare produzione, accumulo e consumi in un sistema elettrico che sta cambiando rapidamente e dovrà essere sempre più flessibile. Per le imprese questo significa ripensare il modo in cui acquistano, producono e gestiscono l’energia, trasformandola da semplice voce di costo a elemento della propria strategia industriale. Per le famiglie e le imprese nuove opportunità di contenimento dei costi della bolletta e un sistema differente di consumare energia. SSEC nasce in un momento particolarmente interessante proprio perché mette nello stesso luogo tecnologie, operatori e competenze diverse della filiera. È questo confronto che oggi serve al mercato», afferma Paolo Rocco Viscontini, Presidente di Italia Solare. Seguirà il confronto promosso da Legambiente, incentrato sull'agrivoltaico come modello capace di integrare produzione agricola ed energia rinnovabile.

La giornata del 23 settembre vedrà invece protagonisti ANIE, con un approfondimento sui nuovi scenari regolatori degli accumuli, Elemens, che analizzerà le strategie per trasformare il costo dell'energia in una leva competitiva per le imprese. Nel pomeriggio, AGICI presenterà Lo Studio Rinnovabili 2026, dedicato al ruolo della flessibilità nello sviluppo delle fonti rinnovabili, mentre Prospecta Formazione approfondirà il rapporto tra edilizia, industria ed energia, con rilascio dei Crediti Formativi Professionali.

Accanto ai contenuti tecnici e all'area espositiva, particolare attenzione sarà dedicata ai momenti di networking, pensati per favorire l'incontro tra imprese, istituzioni, associazioni, investitori e professionisti, contribuendo a creare nuove occasioni di collaborazione e sviluppo lungo l'intera filiera.

La prima edizione di SSEC – Storage & Solar Expo Conference segna l'avvio di un nuovo appuntamento destinato a entrare stabilmente nel calendario fieristico dedicato alla transizione energetica, rafforzando la sinergia con KEY – The Energy Transition Expo e offrendo alla filiera del solar & storage un secondo momento annuale di confronto, aggiornamento professionale e sviluppo del business.

SSEC – Storage & Solar Expo Conference è un evento patrocinato da: Comune di Vicenza, Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Camera di Commercio Vicenza, Confindustria Alto Adriatico.