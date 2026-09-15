BLTC 1878: al via la nuova Scuola Tennis, staff rinnovato e Open Day il 20 e 27 settembre

Il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 è pronto a dare il via alla nuova stagione della propria Scuola Tennis, con uno staff tecnico rinnovato e un programma rivolto a bambini, ragazzi e adulti.

La gestione dell’attività sarà affidata al Tennis Training Program, con l’obiettivo di proporre un percorso completo, capace di accompagnare sia chi si avvicina per la prima volta al tennis sia chi desidera proseguire un’attività più strutturata e competitiva.

Per presentare la nuova stagione, il club organizzerà due giornate di Open Day gratuito, in programma domenica 20 settembre e domenica 27 settembre, dalle 15 alle 18, presso i campi del BLTC 1878 in via Stoppani 15 a Bordighera.

L’Open Day sarà aperto a tutti e permetterà ai partecipanti di conoscere direttamente le attività proposte dal circolo e dal nuovo staff tecnico.

La nuova offerta comprenderà Minitennis, Scuola Tennis, attività pre-agonistica, corsi per adulti e lezioni private, con programmi differenziati in base all’età e al livello di gioco.

Il progetto punta a creare un ambiente formativo e coinvolgente, nel quale l’aspetto tecnico possa andare di pari passo con la crescita personale, il divertimento e la passione per il tennis.

Il BLTC 1878 continuerà inoltre a mantenere vivo il rapporto costruito negli anni con il Piatti Tennis Center, con cui il club condivide da tempo esperienze e momenti legati al tennis, offrendo ai ragazzi la possibilità di crescere in un territorio che rappresenta ormai un punto di riferimento importante per questo sport.

La nuova stagione si inserisce nel solco della lunga tradizione del Bordighera Lawn Tennis Club 1878, uno dei circoli storici del tennis italiano, che continua a guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Un pensiero particolare sarà rivolto anche a Cesare Codevilla, figura profondamente legata alla storia e alla vita del club, il cui ricordo continua a rappresentare un punto importante per tutta la comunità del BLTC.

Per partecipare alle giornate di prova è possibile prenotarsi tramite WhatsApp al 351 9197417, indicando l’età del partecipante e la fascia oraria preferita.

Le prove gratuite del BLTC 1878 in programma domenica 20 settembre coincideranno inoltre con la Giornata dello Sport di Bordighera, un appuntamento importante per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alle diverse realtà sportive del territorio. In questa occasione il club desidera rivolgere un ringraziamento al Sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, e all’Assessore allo Sport, Massimiliano Di Vito, per l’impegno e l’attenzione dedicati alla promozione dello sport cittadino e alla realizzazione dell’iniziativa.