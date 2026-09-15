2WATCH Group acquisisce la maggioranza di Traipler e costruisce la content factory AI-native più completa nel mercato italiano

2WATCH Group, entertainment company italiana che unisce creatività, talent, produzione e tecnologia AI, annuncia l'acquisizione della maggioranza di Traipler, content production company con sedi in Puglia e Lombardia che integra piattaforma tecnologica, gestione della produzione e una rete diffusa di professionisti.

L'operazione integra le competenze di 2WATCH nell'AI applicata alla produzione con la piattaforma tecnologica, la rete professionale e l'esperienza di Traipler nella gestione di produzioni su larga scala, con più di 8.000 produzioni realizzate per centinaia di aziende e brand internazionali come L'Oréal, Adidas, Vodafone, Valentino, Jeep e Natuzzi. Il risultato è una content factory che unisce tecnologia e scala, e che oggi in Italia ha pochissimi eguali per volume di produzione e ampiezza di competenze aggregate.

L'integrazione di Traipler permette a 2WATCH di seguire un brand o una multinazionale lungo l'intero ciclo del contenuto, dalla strategia e dall'ideazione alla produzione, fino agli adattamenti per canali, formati e mercati diversi, integrando produzione tradizionale e produzione AI a seconda di ciò che serve, attraverso servizi di produzione e piattaforme sviluppate su misura. Un interlocutore unico per le aziende che vogliono governare la propria produzione di contenuti su scala nazionale e internazionale senza frammentare processi e fornitori, e senza rinunciare né alla qualità né ai volumi.

L'ingresso di Traipler è una nuova tappa della crescita per linee esterne del gruppo, che dopo l'arrivo di Casa Surace all'interno di 2WATCH Media House continua a consolidare ricavi e competenze. Dopo un primo semestre 2026 chiuso con un fatturato in crescita dell'80% sullo stesso periodo dell'anno precedente, 2WATCH ha allo studio ulteriori operazioni che verranno annunciate nei prossimi mesi.

Contestualmente all'operazione, 2WATCH Group presenta la sua nuova brand identity, nuovo logo, nuovo sistema visivo e nuove firme per le tre divisioni, e un sito completamente rinnovato, disponibile su www.2w.gg. Un rebranding che rende visibile l'evoluzione del gruppo e che accompagna l'ingresso in una nuova fase di crescita, di cui l'acquisizione di Traipler è la tappa più recente.

Alla base c'è il posizionamento su cui il gruppo costruisce la propria offerta: l'idea che l'intrattenimento sia la nuova strategia di comunicazione dei brand. Se un contenuto intrattiene, le persone lo scelgono, e per intrattenere su larga scala servono insieme la creatività e la capacità industriale di produrre, oggi sempre più potenziata dall'AI.

«Con Traipler mettiamo insieme le due cose che nel nostro mercato di solito stanno separate: la profondità sull'AI applicata alla produzione e la capacità industriale di produrre su larga scala. Il risultato è una content factory che pochissimi in Italia possono offrire, capace di seguire qualsiasi brand su ogni formato e ogni mercato, mescolando produzione reale e produzione AI. Perché per noi l'AI non è più solo uno strumento: è quello su cui costruiamo i prodotti del gruppo», dichiara Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH Group.

«In Traipler abbiamo costruito un modello che connette tecnologia, gestione della produzione e una rete diffusa di professionisti, rendendo possibile produrre contenuti su larga scala e vicino alle esigenze dei clienti. Portiamo questa esperienza in 2WATCH Group per contribuire a un progetto industriale condiviso. L'integrazione con le competenze creative e AI del gruppo ci permette di ampliare l'offerta e dare ai brand più possibilità espressive, mantenendo al centro la qualità dei contenuti e l'affidabilità della produzione», aggiunge Christian Muolo, CEO di Traipler.