PREMIO FILM D'IMPRESA AL REGISTA FRANCESE STÉPHANE BRIZÉ PER IL FILM “UN BON PETIT SOLDAT”

Venezia Lido. Alla Mostra del cinema è stato consegnato il premio collaterale “Special Award Film Impresa”, al regista francese Stéphane Brizé, per il film “Un bon petit soldat”. Scelta perfetta, dal momento che per questo film il regista, due giorni dopo, è stato anche premiato per la migliore sceneggiatura, durante la cerimonia di chiusura della 83ª Mostra. Il talento del Presidente Giampaolo Letta è insuperabile. Non solo quando sceglie i film per Medusa, ma anche quando, con la sua esperienza, dopo la visione dei film decide a quale regista consegnare il Premio Film d'Impresa. Lui sì che conosce il cinema, nessuna penna al vetriolo che si definisce critico ha la sua preparazione. Intanto il Premio vola, insieme al direttore artistico Mario Sesti e Maria Raffaella Caprioglio, perché racconta le aziende attraverso le immagini e i valori. Soddisfatto anche Brizé, che dice: “Faccio film per suggerire qualcosa a chi non ha ancora scelto da che parte guardare. Il futuro stesso delle imprese passa dalla capacità di costruire, ma se vogliamo continuare a realizzare profitti è necessario che capiscano che le risorse della terra non sono infinite”. Ne parliamo con il Presidente Giampaolo Letta:

Presidente, dietro questo Premio c'è un gran lavoro...

“Il Premio vuole essere proprio l'occasione per valorizzare il mondo del lavoro, mostrando come il cinema possa raccontare la realtà con storie legate all'innovazione e all'evoluzione di forme e contenuti a tema”.

Film d'Impresa ha un successo meritatissimo, e continua a crescere. Anche il regista Brizé ha dato valore a questo appuntamento. Perché la scelta è stata il film di Brizé?

“Si inserisce bene con questo progetto, il regista con i suoi film ha raccontato spesso le contraddizioni dei lavoratori e delle imprese”.

Cosa pensa delle aziende italiane?

“La grande maggioranza delle aziende italiane è fatta di persone che lavorano ogni giorno e che creano ricchezza e sviluppo per il territorio e il Paese.”

Tornando al cinema, anche Zalone ha creato ricchezza, il suo film ha stravinto al box office...

“Zalone ha creato un risultato storico con un film senza retorica che ha incassato dieci milioni di Euro”.

Presidente, come si sceglie un film da realizzare?

“Dietro c'è il lavoro di una grande squadra, quella di Medusa. Non è facile individuare le storie e gli artisti che sicuramente daranno emozioni e divertimento al pubblico. I risultati sono sempre positivi”.

Prima di chiudere, vorrei sapere quando ci sarà il Premio Film d'Impresa nella Capitale?

“L'evento si terrà dal 2 al 5 marzo del 2027 con quattro giornate di proiezioni. Il 5, alla serata di premiazione, sarà presente Alba Rohrwacher, protagonista nel film di Brizé”.