Bollo auto e moto, Montaruli (FdI): "Cancellata tassa più odiosa grazie a Governo Meloni"

“Il Consiglio dei ministri ha abolito una tassa odiosa che vessava i cittadini su un bene fondamentale come l’auto, che per la grande maggioranza degli italiani non è un vezzo ma un mezzo indispensabile: un risultato storico ottenuto grazie al Governo Meloni. È una scelta politica netta che si traduce in più risorse che restano nelle tasche delle famiglie. Tagliare le tasse e restituire potere d’acquisto agli italiani è una priorità di Fratelli d’Italia”. Così in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.