Libero logo
Abbonamento Digitale
Di Battista
Sigfrido Ranucci

Bollo auto e moto, Montaruli (FdI): "Cancellata tassa più odiosa grazie a Governo Meloni"

mercoledì 16 settembre 2026
1' di lettura

“Il Consiglio dei ministri ha abolito una tassa odiosa che vessava i cittadini su un bene fondamentale come l’auto, che per la grande maggioranza degli italiani non è un vezzo ma un mezzo indispensabile: un risultato storico ottenuto grazie al Governo Meloni. È una scelta politica netta che si traduce in più risorse che restano nelle tasche delle famiglie. Tagliare le tasse e restituire potere d’acquisto agli italiani è una priorità di Fratelli d’Italia”. Così in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

ti potrebbero interessare

PIER SILVIO BERLUSCONI: "MFE, IN UN MERCATO DIFFICILE RISULTATI BEN OLTRE LE ATTESE. MIGLIORA LA REDDITIVITA’"

PIER SILVIO BERLUSCONI: "MFE, IN UN MERCATO DIFFICILE RISULTATI BEN OLTRE LE ATTESE. MIGLIORA LA REDDITIVITA’"

ANAGRAFE TRIBUTARIA: CASASCO, AUDIZIONE LEO DI GRANDE RILLIEVO PER PERCORSO DI RIFORMA E PROSPETTIVE DELLA RIFORMA FISCALE

ANAGRAFE TRIBUTARIA: CASASCO, AUDIZIONE LEO DI GRANDE RILLIEVO PER PERCORSO DI RIFORMA E PROSPETTIVE DELLA RIFORMA FISCALE

TRENORD: FRA GENNAIO E AGOSTO CIRCOLATI 543MILA TRENI; L’84,4% PUNTUALE; 89,8% ARRIVATI ENTRO I 7 MINUTI

TRENORD: FRA GENNAIO E AGOSTO CIRCOLATI 543MILA TRENI; L’84,4% PUNTUALE; 89,8% ARRIVATI ENTRO I 7 MINUTI

Cybersicurezza, nasce il Centro studi crittografia della Cyber Security Foundation

Cybersicurezza, nasce il Centro studi crittografia della Cyber Security Foundation