FAMILY CARE INTRODUCE LA MEDICINA NARRATIVA NELLA FORMAZIONE DELLE BADANTI: AL VIA I NUOVI CORSI GRATUITI PER IL LAVORO DI CURA

Family Care, Agenzia per il Lavoro specializzata nell’assistenza domiciliare, annuncia l’avvio dei nuovi corsi gratuiti di formazione per aspiranti badanti, un percorso pensato per rispondere alla crescente importanza del lavoro di cura nella società contemporanea. Prendersi cura di una persona fragile è oggi una delle attività più delicate e decisive per il benessere delle famiglie e richiede competenze specifiche, sensibilità relazionale e una presenza attenta e affidabile.

I corsi Family Care uniscono formazione teorica ed esercitazioni pratiche: dalla simulazione della movimentazione della persona anziana all'igiene e alla preparazione dei pasti.

La grande novità di questa edizione è l’introduzione, per la prima volta in Italia, di un modulo dedicato alla Medicina Narrativa, una disciplina riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità come strumento fondamentale per migliorare la relazione di cura. La Medicina Narrativa è una pratica che mette al centro le storie di vita delle persone assistite: raccoglie ricordi, parole, fotografie, episodi significativi e li trasforma in un ponte relazionale tra assistente familiare e anziano. Non si tratta di semplice ascolto, ma di una vera e propria metodologia che aiuta a comprendere meglio i bisogni, a ridurre la solitudine, a sostenere la memoria e a rafforzare la fiducia reciproca. Portare questo strumento nel lavoro quotidiano delle badanti significa riconoscere che la cura non è solo praticità, ma anche relazione, presenza, attenzione alla storia personale di chi si assiste.

Family Care è la prima agenzia per il lavoro a introdurre questo approccio nella formazione delle assistenti familiari, contribuendo a rendere la cura domiciliare più umana, più profonda e più rispettosa della persona, sia a casa sia in ospedale.

L’obiettivo per questi percorsi didattici è duplice: offrire alle famiglie un servizio efficiente e accurato, e garantire alle assistenti familiari strumenti aggiornati per gestire diversi livelli di autosufficienza psico-fisica. Family Care si impegna ogni giorno per rendere il lavoro di cura domiciliare un impegno rispettato e regolare, per la serenità delle famiglie, la tutela delle lavoratrici e il benessere dell’anziano.

Tutti i corsisti che hanno partecipato alle precedenti edizioni sono oggi regolarmente assunti da Family Care, segno della qualità del percorso e della reale possibilità di inserimento lavorativo. Per candidarsi non è indispensabile avere esperienza pregressa, ma sono



fondamentali predisposizione alla cura, affidabilità, empatia e buone capacità relazionali. Per chi è alla prima esperienza, Family Care garantisce affiancamento e formazione continua.

I corsi si svolgeranno in tutte le città in cui sono presenti le filiali di Family Care, consultabili sul sito www.familycarebadanti.it. Per candidarsi è possibile inviare una mail a formazione@familycarebadanti.it.

