Maranza, Montaruli (FdI): “Il ddl sulla presunzione di imputabilità aiuta i ragazzi contro chi li vorrebbe vedere tornare nel contesto criminale”

“Perché nasce il fenomeno dei maranza? Non perché ci siano i trapper, che semmai ne rappresentano una conseguenza, e neppure per colpa dei social, che il maranza ha semplicemente saputo utilizzare per rafforzare la propria presenza. Il fenomeno esiste perché ci sono quartieri dove, quando ti guardi intorno, l'italiano non lo vedi e dove l'unico ragazzo italiano in una classe rischia di non trovare altra alternativa, per sopravvivere, che adeguarsi all'arroganza dominante. Quartieri che qualcuno ha voluto rappresentare come un esempio di multiculturalismo e che, invece, in alcuni casi, si sono trasformati in sacche di degrado nelle quali la delinquenza del maranza si rafforza. Il problema è che, soprattutto quando si è minorenni, si può arrivare ad agire nella convinzione che, salvo casi eccezionali, non ci saranno conseguenze reali. E così si rischia di tornare esattamente nello stesso contesto che ha permesso a un ragazzo di arrivare a impugnare un coltello o una pistola. Per questo il ddl che inverte la presunzione di imputabilità di chi ha tra i 14 e i 18 anni è essenziale. C’è una sinistra che pensa che non dovrebbe essere consegnato a fare un servizio sociale e noi che pensiamo debba fare la messa alla prova anziché tornare a casa con un buffetto, perché questo è l’unico modo per impedire che da adulto ricommetta gli stessi errori e anche più gravi”. Così Augusta Montaruli, vice capogruppo Fdi alla Camera dei deputati, parlando a Fenix.