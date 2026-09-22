GRANA PADANO PROTAGONISTA A BERGAMO, CAPITALE MONDIALE DEL FORMAGGIO

Cultura casearia, competenza, territori e apertura ai mercati internazionali. Il Consorzio Grana Padano rinnova la sua storica partnership con B2Cheese, la fiera B2B internazionale dedicata al settore lattiero-caseario in programma il 23 e 24 settembre alla Fiera di Bergamo, e partecipa a World Cheese Capital, il format che fino al 27 settembre trasformerà Bergamo in un punto d’incontro per produttori, operatori, esperti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Una presenza che conferma l’impegno del Consorzio nel promuovere la cultura del formaggio e nel sostenere occasioni capaci di mettere in relazione la dimensione produttiva e commerciale con il patrimonio di conoscenze, professionalità e tradizioni custodito dalla filiera lattiero-casearia italiana.

A B2Cheese, il Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo, sarà presente nello spazio della collettiva AFIDOP, insieme al Consorzio per la Tutela dello Strachítunt, al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP e al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP.

Il Consorzio metterà inoltre a disposizione il prodotto per la Sponsor Lounge, allestita nella piazza centrale della Fiera, e per una delle masterclass condotte da cheese expert, durante la quale il pubblico professionale potrà approfondire caratteristiche, versatilità e qualità sensoriali di una delle più autentiche espressioni del Made in Italy agroalimentare.

“B2Cheese rappresenta da sempre un appuntamento importante per il dialogo tra le imprese, i professionisti e le istituzioni della filiera – dichiara Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano –. Abbiamo creduto in questa manifestazione fin dalle sue origini perché valorizza non soltanto il prodotto, ma anche il lavoro, la competenza e la capacità d’innovazione che accompagnano ogni formaggio di qualità.”.

La partecipazione proseguirà nell’ambito di World Cheese Capital, iniziativa nata per affermare il ruolo dell’Italia quale riferimento internazionale nella cultura del formaggio e valorizzare Bergamo, riconosciuta dall’UNESCO come Città Creativa per la Gastronomia, quale luogo privilegiato d’incontro tra le migliori espressioni del settore.

La sera del 23 settembre, Grana Padano DOP sarà protagonista della Cheese Lovers Night, l’evento di networking ospitato negli spazi di ChorusLife, simbolo della nuova Bergamo contemporanea, che riunirà buyer, espositori, stakeholder e autorevoli professionisti del mondo caseario.

Nel fine settimana il racconto proseguirà nel cuore storico della città. Il Consorzio fornirà infatti il prodotto destinato alle attività rivolte al pubblico in Piazza Vecchia, in Città Alta, dove degustazioni, laboratori e incontri offriranno ai cheese lovers l’opportunità di conoscere più da vicino le eccellenze e le storie del patrimonio caseario.

“Grana Padano nasce da un sapere antico, possiede una naturale vocazione a incontrare il mondo ed è, proprio per il suo successo, anche molto imitato – conclude Zaghini –. Essere presenti a Bergamo, capitale della cultura casearia, significa allora ribadire anche quanto sia importante valorizzare le eccellenze autentiche e renderle sempre chiaramente riconoscibili”.