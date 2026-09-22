Sport e Solidarietà, “Cuore in campo” con Confeuro: a Perugia la sfida tra Italianattori e Vecchie Glorie del Grifo

Tre giorni per mettere lo sport al centro, ma anche per parlare di salute, legalità, prevenzione e solidarietà. È questo il filo conduttore di “Cuore in Campo”, manifestazione in programma a Perugia dal 24 al 26 settembre, patrocinata dal Comune umbro e promossa da APCS e Campus Salute ETS, in sinergia con il Lions Club Perugia Host. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Partita della Solidarietà, in calendario giovedì 24 settembre alle 17 all’Impianto Federale di Prepo. A sfidarsi saranno la nazionale Italianattori e le Vecchie Glorie del Grifo e Amici, in un incontro che porterà sullo stesso terreno di gioco volti dello spettacolo e protagonisti della storia sportiva perugina. Ma il pallone sarà soltanto uno degli strumenti attraverso i quali la manifestazione proverà a richiamare l’attenzione su temi sociali e civili. Il programma prevede infatti anche momenti dedicati alla prevenzione medica e nutrizionale e un appuntamento specificamente dedicato alle regole dello sport.

Venerdì 25 settembre, nella Sala Notari di Palazzo dei Priori, è infatti in programma il Festival del Diritto Sportivo, con un confronto sulle normative, sulla legalità e sull’etica nel mondo dello sport. Tra i partecipanti ci sarà anche Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, organizzazione che insieme a Labor e all’associazione di promozione sociale Il Tulipano Bianco figura tra i partner dell’iniziativa. «Per noi è un onore e un piacere sostenere ed essere partner di una iniziativa così bella e nobile», sottolinea Tiso, rivendicando l’impegno delle realtà coinvolte sul fronte dell’assistenza e del sostegno alle persone in condizioni di maggiore fragilità.

Il presidente di Confeuro richiama in particolare il lavoro svolto attraverso il Patronato Labor, il CAF Labor e Il Tulipano Bianco, sottolineando come l’obiettivo sia quello di intervenire sul territorio attraverso una rete di servizi e iniziative sociali. E proprio lo sport, secondo Tiso, può diventare uno strumento per abbattere barriere e differenze: «La civiltà di un Paese si misura dalla sua capacità di non lasciare indietro nessuno». Al centro dell’iniziativa c’è anche un obiettivo concreto: sostenere il Serafico di Assisi, realtà umbra specializzata nella riabilitazione e nell’assistenza di bambini e giovani con disabilità. È qui che sport e solidarietà proveranno dunque a incontrarsi, trasformando una manifestazione sportiva in un’occasione di raccolta e sensibilizzazione. Tiso ha inoltre ringraziato la dirigenza perugina, a partire da Rosario Scarfone, e l’organizzazione regionale per aver promosso l’appuntamento. «Unendo le forze, promuovendo il valore della comunità e mettendo a fattor comune solidarietà e risorse concrete possiamo fare la differenza nella vita delle persone», ha concluso. Il calendario di “Cuore in Campo” punta così a tenere insieme dimensioni diverse: la partita con gli ex protagonisti del Grifo e gli attori, il confronto sulle regole e sull’etica sportiva, la prevenzione e il sostegno a chi vive condizioni di fragilità. Con un campo da calcio come punto di partenza e la solidarietà come obiettivo finale.