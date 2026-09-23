WFD. Montaruli (FdI): grazie a Meloni per attenzione ai sordi, continua impegno del governo

“Grazie a Giorgia Meloni e a questo Governo si è dato riconoscimento all’importante appuntamento in occasione del 75° anniversario della World Federation of the Deaf, dimostrando ancora una volta l’attenzione verso le persone sorde e l’impegno sulla disabilità. Il messaggio del Presidente del Consiglio ribadisce il lavoro per l’abbattimento di tutte le barriere, comprese quelle comunicative. Il congresso internazionale è di ulteriore stimolo: rendere l’Italia all’avanguardia affinché la persona sorda possa costruire una vita indipendente con percorsi lavorativi che possano essere caratterizzati da mansioni di dirigenza, tipici dell’alta professionalità, è la sfida che già tanti giovani sono pronti a vincere”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli