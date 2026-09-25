Sessanta docenti da tutta Italia riuniti alla scuola di Barbiana di Don Milani: il futuro dell'educazione civica

L’educazione civica come strumento per promuovere giustizia ed equità. Da questo caposaldo l’Osservatorio Permanente su Educazione Civica, Diritti e Sostenibilità dedicato alla memoria del Prof. Franco Anelli, che vede la stretta collaborazione della Kennedy Human Rights Italia e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha organizzato una giornata di formazione alla Scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani.

Sessanta docenti delle scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia hanno preso parte all’iniziativa denominata Abitare il luogo della scelta. L’eredità di Don Lorenzo Milani e l’educazione civica oggi. Un percorso a tappe lungo il Sentiero della Costituzione affrontato insieme a Giuseppe Monaco, costituzionalista dell’Università Cattolica, che ha commentato con i partecipanti i primi articoli della Costituzione italiana. Costituzione che più volte la Kennedy Human Rights Italia ha portato nelle scuole, facendone conoscere ai giovani l’importanza e l’attualità delle tematiche trattate.

Tra i partecipanti al progetto Anna Maria Fellegara, Pro Rettrice Vicaria dell’Università Cattolica, e Monica Veneziani, docente di Economia aziendale, che hanno posto l’accento sulla dimensione integrale della sostenibilità nelle sue componenti ambientale, sociale ed economica: elementi essenziali, in relazione tra loro, per favorire e promuovere una cittadinanza attiva e consapevole. Domenico Simeone, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione della Cattolica, ha accompagnato i partecipanti in un suggestivo viaggio nella pedagogia di Don Milani attraverso le sue parole e il lascito che, ancora oggi, richiama la comunità educante a tenere alta l’attenzione delle nuove generazioni sulle tante ingiustizie del mondo, in nome del celebre motto milaniano “I care”. Il tema dell’impegno sociale ed educativo è stato ripreso anche da Don Roberto Maier, teologo e filosofo, che ha saputo ben descrivere il Don Milani uomo, maestro e sacerdote, evidenziando come egli abbia alimentato costantemente il dialogo tra tensione teologica, fedeltà al Vangelo e istanza pedagogica. La scuola di Barbiana, sintesi incarnata di questo dialogo, è ancora oggi, a quasi sessant’anni dalla morte di don Lorenzo Milani, fonte di ispirazione e di speranza per chi crede nella forza trasformativa dell’educazione.

La giornata si è conclusa con un laboratorio che ha dato la parola ai docenti stessi: i ricercatori dell’Osservatorio, Alessandra Augelli e Graziano Biraghi dell’Università Cattolica e Valentina Pagliai della Kennedy Human Rights Italia, hanno stimolato il dibattito sul fare educazione civica oggi, a partire dalle attività della Kennedy Human Rights Italia come il doposcuola, i centri estivi e i percorsi per i docenti. È emersa la necessità di una scuola capace di avvicinarsi alla vita reale, di avere attenzione per gli ultimi, di valorizzare l’imparare facendo, di concedersi tempi più lenti e più profondi e di contrastare l’individualismo.

Sollecitazioni a cui l’Osservatorio Permanente su Educazione Civica, Diritti e Sostenibilità intende dare continuità, accompagnando i docenti in questa importante missione attraverso webinar e incontri, affinché le domande nate a Barbiana possano diventare occasioni condivise di confronto, approfondimento e azione educativa.