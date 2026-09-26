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UFI Hydrogen. Becchetti, Presidente del GSE: “Creare una sinergia tra impresa, ricerca e sviluppo tecnologico”

sabato 26 settembre 2026
UFI Hydrogen. Becchetti, Presidente del GSE: “Creare una sinergia tra impresa, ricerca e sviluppo tecnologico”

1' di lettura


“Questo Polo rappresenta una visione concreta del futuro dell’energia. L’Italia deve superare una logica che considera separatamente le diverse fonti e tecnologie: è dalla loro integrazione che possiamo costruire una maggiore autonomia energetica, produrre energia pulita a costi più sostenibili e contrastare la povertà energetica, sostenendo famiglie, imprese, pubblica amministrazione e trasporti. L’energia è un diritto e per questo è fondamentale mettere insieme ricerca scientifica, innovazione e investimenti. La capacità di creare una sinergia tra impresa, ricerca e sviluppo tecnologico è una delle grandi risorse del nostro Paese, e questo Polo ne rappresenta una dimostrazione concreta”. Lo ha dichiarato Alfredo Becchetti, Presidente del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), intervenuto all’inaugurazione del nuovo polo industriale e tecnologico di UFI Hydrogen S.p.A., società italiana del Gruppo UFI Filters dedicata allo sviluppo e all’industrializzazione delle tecnologie MEA (Membrane Electrode Assembly), tenutasi a Serravalle di Ala (Trento). Il sito si estende su 14.000 m² complessivi, di cui 6.000 m² coperti, e riunisce nello stesso polo ricerca e sviluppo, testing, prototipazione, industrializzazione, produzione e showroom tecnologico.

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