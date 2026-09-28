A Palazzo Piacentini sono stati consegnati i Premi del Made in Italy alla presenza di Gianni Letta

Celebrati nel Salone d'onore di Palazzo Piacentini, definito dal Capo di Gabinetto del MIMIT Federico Eichberg “la casa delle imprese”, i Premi De Sanctis Made in Italy. Eichberg, prima di iniziare l'incontro, ha ricordato la figura dell'architetto Piacentini, che avrebbe voluto fare di questo edificio una sorta di vetrina dei materiali italiani, dall'ardesia al travertino, fino a trasformarsi nel tempo nella casa istituzionale di quel sistema di imprese che oggi costituisce una delle espressioni più riconoscibili dell'Italia. Presieduto da Gianni Letta, il Premio De Sanctis valorizza il lavoro e il valore degli italiani: “Un patrimonio che unisce creatività, tradizione, innovazione e capacità di ricerca”, lo ha definito Francesco De Sanctis. “Con questo premio vogliamo valorizzare i protagonisti e raccontare un'Italia che sa trasformare il proprio talento”. I riconoscimenti sono stati consegnati a ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ritirato da Lorenzo Galanti. Premiato Marco Fortis, economista e professore di Economia industriale all'Università Cattolica di Milano, e studioso del sistema produttivo italiano attraverso la Fondazione Edison. È stato premiato anche il Salone del Mobile di Milano, con questa motivazione: “Per essere stato capace di trasformare una manifestazione pubblica in un punto di riferimento mondiale”. Un ricordo è andato anche a Giorgio Armani, al quale la Fondazione ha conferito un riconoscimento alla memoria per l'eredità lasciata al Made in Italy. Prima di chiudere, i saluti e gli applausi sono andati a Francesco De Sanctis, pronipote dell'omonimo critico letterario, che continua questo “viaggio” con grande successo nel ricordo di un grande uomo.