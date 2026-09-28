Grana Padano e ANT insieme per prevenire i tumori. Controlli gratuiti con il “Progetto Mammella”

Produrre il formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo, accanto alla soddisfazione per la leadership, fa sentire e condividere anche la responsabilità di garantire qualità e salute non soltanto attraverso il frutto quotidiano del lavoro di oltre 50mila addetti.

“Per il Consorzio Grana Padano e tutta la sua filiera da anni sostenere l’attività di prevenzione, di assistenza e di ricerca nella salute è un impegno di assoluta rilevanza a tutti i livelli – spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela – Lo facciamo sostenendo programmi scientifici non solo nell’alimentazione, ma anche diffondendo buone pratiche e sensibilizzando la comunità a fare degli screening una preziosa abitudine a tutte le età”.

Si tratta di un percorso seguito da anni e lungo il quale ci sono appuntamenti significativi anche per chi lavora nella filiera del Grana Padano. Oggi, 28 ottobre, si è rinnovata infatti a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, nella sede del Consorzio di Tutela, la “Giornata della Prevenzione”, organizzata insieme alla delegazione di Brescia dell’ANT, Assistenza Nazionale Tumori, e dedicata alla prevenzione del tumore al seno, nell’ambito del “Progetto Mammella”, curato dall’Associazione e sostenuto da Grana Padano.

Il tumore della mammella è infatti la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, che colpisce una donna su 8 nel corso della vita,

diventando più frequente dopo i 30 anni e raggiungendo la massima incidenza tra i 45 e i 60 anni.

Da anni la filiera del Grana Padano DOP sostiene la capillare e preziosa attività dell’ANT sul territorio, ma punta anche ad indicare al mondo delle imprese dei modelli di impegno concreto per favorire la prevenzione tra le proprie dipendenti.

Così nel parcheggio davanti agi uffici, sull’ambulatorio mobile della Fondazione, un professionista ha eseguito visite con ecografia mammaria, rivolte in particolare alle donne under 45, fascia di età potenzialmente a rischio. “Si tratta di una dimostrazione concreta e condivisa con ANT di attenzione alla parità di genere sotto ogni aspetto – sottolinea il Presidente del Consorzio – ed è un punto di forza della sostenibilità sociale nella filiera del Grana Padano DOP. Da anni offriamo l’opportunità di attività di controlli sia all’interno del Consorzio che nelle comunità dove operano i volontari. E contiamo di farle crescere, sostenendole e promuovendo la partecipazione di utenti di ogni età”.