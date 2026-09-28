Riserva ovarica. Montaruli (Fdl):  Piemonte capofila, dopo emendamento bilancio di Fdi, regione apre strada per l’Italia

“La Regione Piemonte sarà capofila nell’attuazione della campagna di sensibilizzazione e informazione delle giovani donne per un’analisi consapevole della riserva ovarica. Dopo lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per tre anni, grazie a un emendamento di FdI a mia prima firma nella legge di bilancio, si fa un altro passo in avanti. Il Piemonte sarà nuovamente protagonista, tracciando la strada per le altre regioni. Ringrazio il Presidente Cirio, il vicepresidente Marrone e l’assessore Riboldi e tutta la giunta piemontese per la grandissima sensibilità dimostrata ancora una volta in Conferenza Stato-Regioni. Grazie a un lavoro di squadra non solo siamo riusciti in Parlamento a ottenere risorse così importanti per una campagna del tutto innovativa ma anche a far in modo che il nostro territorio sia il primo soggetto attuatore. Il provvedimento, nato da una nostra iniziativa, è una novità assoluta nel panorama nazionale. Per la prima volta le donne potranno avere l’opportunità di avere informazioni complete dal settore pubblico su un tema troppo spesso trascurato che tuttavia incide sulle loro vite in maniera determinante. L’obiettivo è supportarle nella loro piena consapevolezza affinché possano fare scelte autentiche, non solo per la propria salute ma anche per i propri progetti di vita. È un ulteriore tassello per favorire la libertà delle donne, una libertà che è reale solo quando c’è piena e completa informazione e garantisce il tempo di ponderare opportunità e fare scelte, non subire costrizioni di nessuna natura. Fratelli d’Italia ancora una volta continua a distinguersi per un sostegno concreto e pragmatico, svuotato da ideologie, alle donne e per i loro diritti”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli