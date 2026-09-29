Da “L'amica geniale” a “La Preside”, Ludovica Nasti a soli 20 anni è l'attrice più premiata e amata dal pubblico

Era una bambina quando iniziò a recitare nel film “L'amica geniale”, di Saverio Costanzo. Lei sul set, sin dall'inizio, dimostrava coraggio e un grande talento. Ha ricevuto più premi ed applausi di “attricette” raccomandate e sopraffatte dal silicone, senza un briciolo di preparazione. Il talento è un'altra cosa, e il regista Saverio Costanzo l'aveva notata subito. Oggi, la Nasti continua a dimostrarlo interpretando personaggi straordinari. Madrina ufficiale della ventesima edizione del Reggio Calabria Film Fest, diretto e ideato da Michele Geria, è anche giurata del concorso Next Actor Calabria insieme a Mary Calvi, Antonio Lange, Marcello Foti e Nicola Nocella. Ha appena compiuto 20 anni, la stessa età del festival che le ha consegnato il prestigioso Bergamotto d'Argento. Si può definire... l'attrice geniale, ma anche la ragazza semplice, che tutti vorrebbero avere come amica della porta accanto.

Ludovica, la sua avventura cinematografica è iniziata con “L'amica geniale”. Come nacque il suo incontro con Saverio Costanzo?

“Ero una ragazzina timida, riservata e non pensavo di poter riuscire in questo ruolo. Devo tutto a Saverio Costanzo che mi ha dato fiducia, dandomi il coraggio di affrontare questo ruolo”.

Dopo cosa è accaduto?

“Con L'amica geniale ho scoperto la passione per questo lavoro. Costanzo lo chiamavo Maestro, è un regista davvero bravo, profondo, ho un ricordo incredibile di lui. Ha avuto il coraggio di prendere due ragazze sconosciute e di metterle sul set”.

Cosa le consigliò?

“Di non perdere la mia naturalezza e di rimanere esattamente come ero. L'ho fatto, ho sempre seguito i suoi consigli e non lo dimentico mai. Sento a ‘pelle’ che lui è un regista di cuore. I contatti umani sono importanti”.

Ha ricevuto molti premi per l'interpretazione di personaggi che non si dimenticano. Cosa ha imparato nel mondo del cinema e della TV?

“Di non fare cose banali, ma di attendere il ruolo giusto, qualcosa che possa rimanere nella mente del pubblico”.

Infatti, sta iniziando a girare la seconda serie de “La Preside”, con Luisa Ranieri...

“Sì, torno ad interpretare Lucia Ruotolo accanto a Luisa Ranieri. È un ruolo che mi è piaciuto sin dall'inizio, scoprendo che anche il pubblico ama questa serie televisiva”.

Prima mi ha detto: il cinema ci cambia. Succederà anche a lei? Mi dica di no... la prego!

“In realtà ci allontana da quei ruoli da ragazza, ma ti dà la possibilità di crescere, di farti conoscere in situazioni diverse. Nella vita privata rimango me stessa. Non penso neanche all'amore, è troppo presto. Il mio sogno è di continuare il mio lavoro sempre con lo stesso entusiasmo”.