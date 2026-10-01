Maghen Capital S.p.A. perfeziona l’acquisizione dell’immobile di via Amedei a Milano

Per Michael Meghnagi, AD di Maghen Capital S.p.A.: “Questa transazione rafforza il nostro posizionamento sul mercato degli immobili cielo terra con un focus specifico nei segmenti Prime e Hotellerie”

Milano, 1° ottobre 2026 – Maghen Capital S.p.A., gruppo specializzato in investimenti immobiliari nei comparti residenziale, retail e hotellerie, ha siglato il contratto definitivo di compravendita per l’acquisizione dell’immobile cielo terra situato in via Amedei, nel cuore del centro storico di Milano. L’operazione segue la firma del contratto preliminare comunicata durante il mese di marzo 2026.

L’immobile, a uso misto uffici e retail, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 3.600 mq fuori terra, oltre a due piani interrati destinati a circa 48 posti auto. Il progetto strategico di Maghen Capital prevede una ristrutturazione del complesso con l'obiettivo di una riconversione in residenze di alto livello o in una struttura alberghiera.

“Con la firma del definitivo per l'immobile di via Amedei compiamo un passo fondamentale nel nostro percorso di valorizzazione di asset prime nel cuore di Milano. – ha dichiarato Michael Meghnagi, Amministratore Delegato di Maghen Capital S.p.A. – Questa transazione consolida in modo significativo la nostra presenza sul mercato del segmento degli immobili celo terra dopo le acquisizioni di Coin di corso Vercelli, via Varese, via Vivaio con specifico riferimento al settore degli alberghi e si inserisce appieno nella nostra strategia orientata allo sviluppo di progetti ad alto valore aggiunto, con un focus specifico sulle residenze di pregio e sul settore dell'hotellerie. Milano conferma la propria centralità nel nostro piano industriale, grazie alla forza attrattiva del suo mercato e alla costante solidità della domanda”.

L'operazione è stata perfezionata da Maghen Capital mediante il veicolo dedicato Gran Amedei S.r.l., con il supporto finanziario di BPER Banca. La compravendita è stata intermediata da Engel & Völkers, mentre l’acquirente è stato assistito dallo Studio Legale Verdi Rizza e dallo Studio Notarile Israel Terrenghi.