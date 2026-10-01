Da domani a Roma 'l'Italia dei conservatori', kermesse promossa da fondazione Tatarella con New Direction

Da domani venerdì 2 a sabato 3 ottobre 2026 torna a Roma ''L'Italia dei conservatori'', appuntamento nazionale promosso dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction (the foundation for European Conservatism) e Nazione Futura. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, trasformerà l'Hotel Quirinale (Via Nazionale 7) nel centro del confronto politico e culturale tra giornalisti, esponenti delle istituzioni, intellettuali e imprenditori, chiamati ad approfondire i temi chiave del mondo conservatore e a tracciare le linee dell'attualità politica nazionale e internazionale. Il meeting vedrà tra i numerosi e prestigiosi protagonisti, oltre a diversi ospiti internazionali, anche il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto che interverrà sabato 3 ottobre alle 17.30. "Giunta alla sua quinta edizione, ''L'Italia dei conservatori'' non è solo un momento di dibattito culturale e politico, ma la testimonianza visibile della vitalità e della maturità culturale della destra italiana ed europea", afferma Fabrizio Tatarella , della Fondazione Tatarella . "Siamo orgogliosi di guidare un appuntamento che, anno dopo anno, si consolida come il fulcro della riflessione conservatrice in Italia. Insieme a partner di rilievo come New Direction, fondazione del conservatorismo europeo a cui siamo recentemente affiliati, e Nazione Futura, la Fondazione Tatarella porta nella Capitale una due giorni di confronto di altissimo profilo, riunendo intellettuali, politici e imprenditori. L'obiettivo è tracciare una visione comune e costruttiva per il futuro dell'Italia e dell'Europa, confermando la Fondazione come punto di riferimento imprescindibile nel panorama culturale nazionale. Con questo appuntamento a Roma - conclude Fabrizio Tatarella - la nostra Fondazione intende proseguire nel solco tracciato da Pinuccio Tatarella, promuovendo un conservatorismo moderno, aperto al dialogo e capace di offrire risposte concrete alle grandi sfide della modernità e dell'attualità politica"