LIGURIA D’AUTORE TORNA A RAPALLO IL 3 E 4 OTTOBRE “LE ROTTE – LA GUERRA DELLE NARRAZIONI”

Torna a Rapallo, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Liguria D’Autore, la rassegna ideata da Valentina Fontana e organizzata da Vis Factor, giunta alla quinta edizione. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Liguria e del Comune di Rapallo, tra il Teatro delle Clarisse e il Boutique Art Hotel Splendide Riviera. Il titolo scelto per questa edizione è “Le Rotte – La guerra delle narrazioni”. Una domanda attraversa l’intero programma: chi decide oggi cosa è vero? In un sistema nel quale una notizia, un’immagine o un video possono diventare virali prima ancora di essere verificati, la distanza tra fatto e percezione si accorcia sempre di più. La rassegna parte da qui per attraversare le rotte lungo cui oggi si muovono informazione, consenso, propaganda, tecnologia, paura e reputazione.

DALLA POLITICA ALLA GIUSTIZIA: LE ROTTE DELLA NARRAZIONE

Il programma si apre sabato 3 ottobre alle 17.00 al Teatro delle Clarisse, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci. Si parte dalla politica e dal rapporto tra voto, comunicazione, sondaggi, social e costruzione del consenso, per arrivare al ruolo dell’informazione e alla trasformazione del diritto di cronaca nell’epoca in cui non sono più soltanto i giornali a produrre e diffondere notizie. Il percorso si sposta quindi sulla geopolitica, tra nuove polarizzazioni, risorse strategiche, tecnologia e intelligenza artificiale, per affrontare poi il rapporto tra scienza, propaganda e potere: il modo in cui ricerca, salute, università e conoscenza entrano oggi nel dibattito pubblico e diventano terreno di confronto. Un altro passaggio è dedicato alle infrastrutture, dalle rotte marittime e portuali alle reti digitali, attraverso cui viaggiano merci, persone, dati e informazioni e che assumono un ruolo sempre più strategico nella competizione geopolitica. La giornata si chiude con la giustizia e il processo mediatico, tra cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza, diritto di difesa e reputazione: il momento in cui la narrazione pubblica può arrivare prima della sentenza.