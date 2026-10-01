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Carburanti. Montaruli (Fdl): corsa a ribassi per merito governo 

giovedì 1 ottobre 2026
1' di lettura

“Il Governo Meloni ha determinato un effetto a catena virtuoso sul prezzo dei carburanti. Il tetto che anche Tamoil applicherà ne è una prova e conferma la grande capacità di mediazione del Presidente. Solo questo esecutivo è riuscito a innescare un processo positivo che permetterà agli italiani una spesa minore, a cui si aggiungono gli sforzi già fatti in un costante monitoraggio dei prezzi con il taglio delle accise. Nessun governo ha mai fatto tanto, per di più in condizioni geopolitiche così complesse e con una guerra ancora in corso a pochissimi chilometri da noi. Che il processo innescato prosegua con una corsa ai ribassi che premierà tutti”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli

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