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Ddl Antisemitismo. Montaruli (FdI): in piazza a Monte Citorio con le bandiere del terrore. La sinistra tace

venerdì 2 ottobre 2026
1' di lettura

“Mentre la sinistra in aula continua con l’ostruzionismo al Ddl Antisemitismo, fuori c’è chi sventola i vessilli di organizzazioni terroristiche e milizie armate come Hezbollah, le Brigate al-Qassam di Hamas, la Jihad Islamica e le Forze di Mobilitazione Popolare irachene, accanto alla bandiera della Repubblica Islamica dell'Iran, a Piazza Monte Citorio in concomitanza con l'avvio della discussione in aula del provvedimento. Gli stessi con cui la sinistra solo pochi giorni fa è scesa in piazza. 
Oggi tacciono, incapaci di una posizione di condanna netta contro questo orrore. La risposta è ancora il silenzio ma nei fatti continuano a strizzare l'occhio all'estremismo più becero. Basta nascondersi: la maschera di questa sinistra irresponsabile e affine a chi semina violenza e pericolosamente contigua a chi semina violenza è ormai caduta". Così in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

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