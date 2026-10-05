A 21 anni, armi e manuali per gli ordigni: quando l’Islam radicale smette di essere una minaccia lontana

C’è un elemento che più di ogni altro dovrebbe far riflettere nel caso del giovane arrestato nel Salernitano: la distanza tra una radicalizzazione coltivata nel mondo digitale e la possibilità che quella radicalizzazione possa trasformarsi, prima o poi, in qualcosa di concreto.

Un ragazzo di 21 anni, studente universitario italiano, è finito in carcere dopo una perquisizione nella quale gli investigatori hanno sequestrato armi, coltelli, un machete, munizioni e documentazione relativa alla realizzazione e all’impiego di ordigni. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Salerno, sarebbe partita anche da segnalazioni riguardanti la sua attività su internet e l’interesse manifestato verso materiale riconducibile allo Stato Islamico, oltre che verso armi, addestramento ed esplosivi.

Sono fatti che dovranno essere valutati dalla magistratura e che non consentono, allo stato attuale, di trasformare un’accusa in una condanna. Ma proprio per questo è necessario guardare alla vicenda con lucidità, senza minimizzazioni e senza scorciatoie.

Perché il problema posto dall’Islam radicale non può essere affrontato soltanto quando un attentato è già avvenuto.

Il passaggio di questa vicenda più inquietante è che secondo quanto comunicato dagli investigatori, l’attenzione nei confronti del giovane era stata alimentata dalla sua attività online. Le verifiche avrebbero riguardato ricerche su armi, tecniche di addestramento, esplosivi e pubblicazioni legate allo Stato Islamico, insieme ad altri elementi che gli inquirenti ritengono significativi rispetto alla possibilità di azioni violente.

Poi, durante la perquisizione, il quadro si sarebbe arricchito di elementi materiali: due pistole, inizialmente classificate come armi a salve ma risultate modificate secondo una prima verifica, 107 munizioni a salve, due coltelli e un machete di circa mezzo metro. Sono stati inoltre sequestrati documenti contenenti istruzioni relative alla realizzazione di ordigni.

È proprio questo passaggio a meritare particolare attenzione.

Una cosa è imbattersi casualmente in contenuti estremisti sul web. Un’altra è costruire nel tempo un interesse specifico per determinati argomenti, accompagnandolo secondo l’ipotesi investigativa alla disponibilità di armi e di materiale tecnico.

Sarà la magistratura a stabilire quale fosse la reale finalità di tutto questo. Ma sul piano della sicurezza pubblica sarebbe irresponsabile fingere che non esista una differenza sostanziale tra le due situazioni.

Il radicalismo va intercettato prima della violenza.

L’errore più grave sarebbe pensare alla minaccia terroristica esclusivamente nella sua manifestazione finale.

La prevenzione, invece, dovrebbe servire proprio a individuare quei percorsi che possono precedere la violenza: propaganda, isolamento, radicalizzazione, ricerca sistematica di materiale estremista, interesse per le armi e progressivo avvicinamento a strumenti capaci di provocare seri e concreti danni.

Non significa sostenere che ogni persona che consulta materiale estremista diventerà un terrorista. Sarebbe una conclusione priva di fondamento.

Significa però riconoscere che alcuni segnali, quando si sommano tra loro, meritano molta attenzione.

Ed è precisamente su questo terreno che le istituzioni di sicurezza sono chiamate a muoversi. Come sempre fanno con professionalità e precisione. Ed è proprio per questo che a tutti loro va il nostro grazie più sincero e la nostra più sentita vicinanza.

L’Islam radicale è un problema molto serio di sicurezza nazionale ed internazionale.

Parlare di Islam radicale non significa mettere sotto accusa una religione o milioni di persone che vivono pacificamente in Italia e negli altri Paesi occidentali.

Significa riconoscere l’esistenza di un fenomeno ideologico specifico che, in alcune sue espressioni, ha prodotto terrorismo, reclutamento, propaganda della violenza e tentativi di colpire le società occidentali.

Negare questo problema per paura di essere accusati di generalizzare sarebbe un errore tanto quanto generalizzare.

La sicurezza nazionale ha bisogno di precisione, non di slogan.

E la precisione impone di guardare in faccia il fenomeno dell’Islam radicale, comprenderne i meccanismi di propagazione e individuare tempestivamente le persone che possono trasformare un’adesione ideologica in una concreta disponibilità alla violenza.

Il web non è un mondo separato dalla realtà. Anzi tutt’altro.

Per anni abbiamo commesso l’errore di considerare internet come una dimensione quasi virtuale, distinta dalla vita reale.

Non è più così.

Una persona può trascorrere ore davanti a uno schermo, entrare in contatto con propaganda estremista, acquisire conoscenze tecniche, studiare armi e costruzione di ordigni e, in determinate circostanze, trasformare quelle informazioni in comportamenti concreti.

La rete può quindi essere il luogo nel quale una radicalizzazione comincia, ma anche quello nel quale vengono cercati gli strumenti per trasformare un’idea in un progetto.

Nel caso salernitano, secondo il quadro investigativo reso pubblico, proprio questa possibile connessione tra attività online e ciò che è stato trovato nell’abitazione rappresenta uno degli aspetti centrali dell’indagine.

Non bisogna aspettare il sangue per parlare di sicurezza.

Questa è forse la lezione più importante.

La prevenzione non può cominciare soltanto dopo un’esplosione, dopo una sparatoria o dopo che qualcuno ha già perso la vita.

Se esistono segnali concreti di una possibile radicalizzazione violenta, lo Stato deve avere gli strumenti per approfondirli nel rispetto della legge e delle garanzie individuali.

Naturalmente, ogni accertamento deve rispettare il principio di presunzione di innocenza. Il giovane arrestato dovrà affrontare il procedimento e sarà la giustizia a stabilire responsabilità e fatti definitivamente accertati.

Ma il principio di innocenza non significa chiudere gli occhi davanti ai segnali di pericolo.

Significa, al contrario, essere ancora più rigorosi nel distinguere ciò che è provato da ciò che è soltanto ipotizzato.

Una sfida che riguarda l’Italia e l’Occidente.

Il caso di Salerno non autorizza generalizzazioni. Autorizza però una domanda seria: quanto siamo realmente preparati a riconoscere e contrastare i percorsi di radicalizzazione legati all’Islam radicale prima che possano sfociare nella violenza?

È una domanda che riguarda l’Italia, ma non soltanto l’Italia.

L’Occidente deve smettere di oscillare tra due estremi: da una parte la sottovalutazione del radicalismo, dall’altra la tentazione di trasformare ogni musulmano in un potenziale nemico.

La strada corretta è un’altra: colpire senza esitazioni chi abbraccia la violenza, finanzia il terrorismo, lo propaganda o prepara concretamente le condizioni per realizzarlo; difendere contemporaneamente le libertà e i diritti di chi non ha nulla a che vedere con tutto questo.

È una distinzione fondamentale.

E proprio perché è fondamentale, non possiamo permetterci né il silenzio né l’isteria.

Il caso del giovane salernitano è ancora nelle mani della magistratura. Ma sul piano della sicurezza pone un tema che non può essere archiviato con superficialità: l’Islam radicale rappresenta una minaccia reale quando l’ideologia incontra la volontà di agire e, soprattutto, quando alle parole cominciano ad affiancarsi strumenti e preparativi concreti.

È lì che la prevenzione deve arrivare.

Prima che sia troppo tardi.