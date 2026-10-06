O&DS accelera nel 2026: crescita dei ricavi e intelligenza artificiale al centro del nuovo modello operativo

O&DS prosegue il proprio percorso di crescita e chiude il primo semestre 2026 con ricavi in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il buon andamento dell’attività e il progressivo rafforzamento del proprio modello operativo.

I dati economici accompagnano una trasformazione più profonda dello sviluppo dell’azienda, che negli ultimi mesi ha progressivamente esteso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale dalla sperimentazione sui singoli task alla gestione strutturata di interi processi.

O&DS, realtà italiana attiva da 17 anni nel settore dell’Information Technology, conta oggi oltre 25 professionisti, più di 300 progetti realizzati e sette partnership attive.

La crescita del primo semestre mostra un percorso nel quale tecnologia e organizzazione procedono in parallelo. Dopo una prima fase dedicata alla sperimentazione dell’AI e una successiva diffusione degli strumenti all’interno dell’azienda, O&DS ha scelto di intervenire direttamente sui processi, sviluppando un sistema di agenti specializzati destinati alle diverse funzioni aziendali. L’obiettivo è superare il modello dell’assistente generalista e affidare a differenti agenti digitali compiti circoscritti, controllabili e misurabili.

Nell’area amministrativa, un agente dedicato analizza bandi, capitolati e contratti, individua requisiti e scadenze e segnala clausole o elementi di rischio. Nell’area commerciale, un secondo sistema supporta la preparazione delle offerte tecniche e della documentazione di gara, mentre nell’area sviluppo gli agenti classificano le richieste dei clienti, definiscono le priorità e contribuiscono alla predisposizione delle possibili soluzioni tecniche.

I primi risultati misurati mostrano una riduzione del 50% del tempo necessario per l’analisi preliminare di bandi e contratti, del 35% per la predisposizione della prima bozza delle offerte e del 30% nei tempi di analisi e risoluzione dei ticket.

Una parte rilevante del progetto riguarda proprio la gestione automatizzata delle richieste tecniche. Quando viene aperto un ticket, il sistema effettua una prima analisi e assegna uno score di affidabilità alla possibile risoluzione. Nei casi in cui il livello di affidabilità sia sufficiente, l’agente può elaborare la soluzione e predisporre la relativa documentazione tecnica per la validazione dello sviluppatore. Quando il livello di confidenza risulta inferiore, il sistema propone invece differenti soluzioni, individua le disponibilità in agenda e assegna l’attività alla persona competente.