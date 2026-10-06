Il valore del territorio a tavola: l'impegno quotidiano della Vivenda Spa tra comunità e filiera corta

Pasti salutari, produzioni biologiche, cibi controllati in ogni fase del processo di trasformazione: il servizio di ristorazione erogato dall’azienda di ristorazione del Consorzio La Cascina tiene conto anche delle differenti esigenze alimentari legate a fattori allergici, a particolari patologie, a diversi credo religiosi. Così, nella composizione dei menù, si privilegiano le produzioni derivate da agricoltura biologica, filiera corta e Km 0, acquisendo inoltre materie prime e prodotti dal circuito equo-solidale a seconda dei capitolati d’appalto.

Il modello di filiera corta, celebrato e condiviso in contesti di ampio respiro culturale come quelli promossi da Slow Food, permette di portare sulle tavole ingredienti freschi, tracciabili e di altissima qualità. Per i più giovani, la mensa scolastica diventa così un'aula didattica a cielo aperto, dove il cibo racconta la storia, le tradizioni e le specificità del Piemonte e degli altri luoghi del Belpaese.

Alla base dell’operato della Vivenda Spa, in Piemonte come in altre Regioni d’Italia, la profonda convinzione di stringere legami con il tessuto economico locale. Lavorare a stretto gomito con i produttori del territorio non è soltanto una scelta di sostenibilità ambientale, ma un vero e proprio incentivo all'economia del luogo.

Non solo un servizio, ma un patto quotidiano con il territorio: ogni pasto si trasforma così in un'occasione per valorizzare le eccellenze locali, sostenere i produttori di prossimità e promuovere una cultura dell'alimentazione sana e consapevole, giorno dopo giorno. A sottolineare l'approccio con cui la Vivenda Spa, parte del Consorzio La Cascina, gestisce il servizio di ristorazione collettiva è stata la dietista Michela Meloni intervenuta in occasione dell’evento torinese Terra Madre, dedicato proprio alle mense in scuole, aziende e ospedali.

“I vantaggi di prodotti a Km 0 – sottolinea Michele Cipriani, responsabile del servizio per la Vivenda Spa a Torino – si evidenziano non solo nella riduzione di fattori legati all'inquinamento e riscaldamento globale (riduzione di trasporto e imballaggi), ma anche alla possibilità di acquistare prodotti locali più freschi e di stagione che non abbiano perso le proprietà organolettiche.



Ristorazione ospedaliera e sociosanitaria: la sfida quotidiana delle diete speciali

Ma la qualità e l'attenzione della proposta gastronomica non si fermano ai banchi di scuola. Come sottolinea Marco Muzj, direttore della filiale Piemonte per la Vivenda Spa, “l'azione dell'azienda sul territorio regionale vanta una grande e importante espansione anche nel settore sanitario e socio-sanitario”.

In perfetta sinergia con la cooperativa sociale Medihospes, anch’essa aderente al Consorzio La cascina, l’azienda di ristorazione si propone per la gestione delle mense in strutture delicate come ospedali, RSA e case di cura piemontesi, solo per citarne alcune. Si tratta di un’utenza estremamente fragile e sensibile, che richiede standard elevatissimi, rigore clinico e un'attenzione sartoriale nella gestione delle diete speciali.

“All'interno di un ospedale o di una residenza sanitaria assistenziale, il cibo cambia totalmente funzione: non è solo alimentazione, ma diventa parte integrante del percorso di cura e convalescenza”, specifica il direttore Muzj. Per rispondere a questa missione, Vivenda Spa e

Medihospes operano in costante coordinamento con i reparti clinici e i servizi dietetici. Allergie, intolleranze, patologie metaboliche, disfagie o esigenze masticatorie particolari vengono gestite attraverso protocolli di sicurezza rigidissimi, senza tuttavia rinunciare alla gradevolezza visiva e olfattiva del piatto.

In contesti così delicati, combattere la monotonia alimentare e restituire sapore, colore e dignità al momento del pasto significa offrire un conforto psicologico fondamentale, capace di incidere positivamente sul morale e sul benessere complessivo dei pazienti e degli anziani ospiti.

"Informa 2030": scommettere sulla formazione e sul futuro

Garantire un servizio d'eccellenza in ambiti così diversi e complessi – dalle mense scolastiche alle cucine ospedaliere – richiede competenze specifiche, aggiornamento continuo e una visione orientata al futuro. È in questa direzione che si inserisce il progetto strategico di "Informa 2030", società di formazione aderente al Consorzio La Cascina.

Come spiega Marco Muzj “stiamo dialogando con la Regione per poter procedere all’accreditamento di Informa 2030 anche in Piemonte”. L’obiettivo? Aprire spazi dedicati alla formazione d'eccellenza sia per il personale del Consorzio sia per quelle aziende che desiderino costruire un percorso di crescita, individuare un metodo di sviluppo delle competenze e alimentare la cultura della formazione come leva per il successo delle imprese e per lo sviluppo della persona. “Vivenda Spa – chiosa il direttore della filiale – crede fermamente nella crescita professionale delle proprie persone: un investimento fondamentale sui lavoratori che sono il pilastro per i traguardi futuri dell'azienda, a garanzia di un servizio sempre più evoluto, sicuro e vicino alle reali esigenze dei cittadini”.