"Prima del rumore", il nuovo format di Max Proietti

Dopo il grande successo del libro “Gli occhi del Male” la voce di Max Proietti, giovane fenomeno del true crime da migliaia di followers sul web tra i più amati e seguiti in Italia, torna grande protagonista con “Prima del rumore” il suo nuovo podcast che dal 14 Ottobre sarà disponibile con l’attesissima prima puntata su RAIPLAY SOUND.

Prima del Rumore, scritto e curato dallo stesso Max Proietti, è un podcast in sei puntate con cadenza settimanale, che torna su sei casi di cronaca nera molto diversi tra loro: Donato Bilancia, Dennis Nilsen, Aileen Wuornos, Dennis Rader, il caso JonBenét Ramsey e l’omicidio di Desirée Piovanelli.

“Prima del rumore – dichiara Max Proietti” è un progetto al quale tengo in particolare modo, un podcast in cui la mia passione per la pscologia e il crime esce nella sua essenza più pura. Ogni puntata ricostruisce i fatti, le indagini e i processi partendo dai documenti disponibili. Le confessioni vengono messe accanto alle prove, le versioni alle sentenze, e quello che sappiamo viene tenuto separato da ciò che negli anni è diventato racconto. Al centro restano le vittime, le loro vite e le conseguenze lasciate sui familiari e sui sopravvissuti. I colpevoli non diventano personaggi da ammirare e il dolore non viene usato come spettacolo. Prima del rumore prova a tornare a ciò che è accaduto prima che titoli, soprannomi e immagini prendessero il posto delle persone”

Attraverso questo nuovo progetto Max Proietti ci guida con una semplicità disarmante nel mondo del Male con la M maiuscola, aiutandoci a capire perché è in grado di ammaliare così tanto le nostre società, senza” spettacolarizzare” ogni singolo caso e senza mai dimenticarsi del rispetto delle vittime.

Laureato in Scienze e tecniche psicologiche Max in “Prima del Rumore” riesce ad accompagnare il pubblico di qualsiasi età, in una visita comprensibile a tutti alla galleria degli orrori. Per questo podcast, ha scelto sei personaggi emblematici da Donato Bilancia, al caso JonBenét Ramsey e l’omicidio di Desirée Piovanelli, solo per citarne alcuni, nel tentativo di spiegare la natura e l’essenza del serial killer, esorcizzando la paura che di solito ci scatena un male tanto profondo e insondabile. Tra fatti, dettagli e interpretazioni personali, questo podcast sarà il compagno perfetto per un ascolto a lume di candela, che però rimarrà nella mente di ognuno di noi molto più a lungo di una semplice storia dell’orrore.

“Ammettiamolo, siamo tutti affascinati dal true crime – prosegue Max Proietti - ci chiediamo da sempre quale sia il motivo per cui il Male con la M maiuscola sia in grado di ammaliarci così tanto, non smettiamo di provare brividi pensando al fatto che – certo – “il mostro è tra noi”, ma allo stesso tempo il suo operato è frutto di disturbi psicologici e traumi sociali che invece dalla nostra possono sembrare tanto lontani. Prima del rumore è allo stesso tempo un viaggio nelle ombre dell'animo umano, un tentativo di svelare cosa si nasconde dietro il male. Ogni episodio ci spingerà a guardare oltre l'orrore superficiale, fino a toccare le profondità di vite segnate da scelte estreme e irreversibili”

Grazie alla sua innata capacità di scavare nella psiche umana e attraverso affascinati analisi dettagliate su casi celebri e misteri irrisolti, Max è diventato celebre per gli esclusivi contenuti divulgativi true crime che propone sui social, diventando in brevissimo tempo un punto di riferimento per gli appassionati del genere e non solo. Attraverso approfondite ricerche, un’attenzione scrupolosa ai dettagli e soprattutto un amore innato per la sua città, si diletta anche a portare alla luce le vicende e i personaggi che hanno plasmato l’antica Roma, offrendo al pubblico moderne interpretazioni e riflessioni sulla grandezza di una delle civiltà più influenti della storia.

Max, ha saputo trasformare la sua passione per la psicologia in un ponte accessibile e avvincente tra la ricerca accademica e il grande pubblico, offrendo spunti di riflessione e consigli pratici su tematiche legate alla mente umana, alle emozioni e al benessere psicologico. Anche in “Prima del rumore” esce la sua straordinaria capacità di tradurre concetti complessi in linguaggio semplice e coinvolgente, rendendo la psicologia accessibile a tutti, incoraggiando una maggiore consapevolezza e comprensione di sé stessi e degli altri.

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