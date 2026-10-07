Uno dei più tragici errori giudiziari italiani è diventato un film: “Zustissia”, di Francesco Piras, in sala dal 15 ottobre con PiperFilm.

Basato sul romanzo Io sono innocente (De Agostini Libri), il film racconta la vicenda di Beniamino Zuncheddu, un uomo che, da innocente, ha trascorso 33 anni in carcere, prima dell’assoluzione avvenuta nel gennaio del 2024.

Qualcuno oggi, in conferenza stampa, ha sottolineato: «Se sei innocente e vai in carcere è sequestro di Stato». Non so se questo sia possibile dirlo, ma è vero che oggi ci sia troppo “spettacolo” tra vincitori e vinti in tv. Qui si parla anche di depistaggi, ma questo accade ancora oggi: chi ci guadagna? Solo quelli che fanno audience diventando “attori” da combattimento televisivo, come nel caso di Garlasco.

È andata molto peggio a Zuncheddu, pastore di pecore che si è fatto portare in prigione senza alcuna difesa. Ci chiediamo: ai giudici non viene dato troppo potere?

Zuncheddu, dopo tutti questi anni rubati alla vita, ancora oggi non ha ottenuto alcun riconoscimento economico. Per fortuna ad accoglierlo è stata la sua famiglia.

Lo incontriamo: ha gli occhi tristi e quel pallore insano che ormai ha segnato la sua pelle, dopo aver vissuto dietro le sbarre, con un’aria che profumava di muffa e morte. Sì, perché si muore quando sei innocente e nessuno ti ascolta.

«Il film mi ha emozionato – racconta timidamente Zuncheddu –. Sono tornato indietro nel tempo, a quando mi hanno preso. Ora sono più sereno, ma nessuno mi ha mai chiesto scusa».

«Il processo è stato un segno di civiltà – aggiunge il regista –. Beniamino doveva essere assolto».

Ma ci sono molte domande che ancora non trovano risposta: perché proprio lui doveva essere la “preda” giusta da mettere al rogo? Chi si doveva coprire?

Al pastore sardo fu offerta un’occasione: «Se confessi, vai a casa». Lui non si arrese e rispose: «Sono innocente». E trascorse altri 14 anni in carcere.

Ma quando è iniziata questa persecuzione? Nel 1991, in una notte più buia delle altre, in un ovile. Ci fu un triplice omicidio sulle montagne di Sinnai, nel Sud della Sardegna, e qualcuno indicò Beniamino come autore della strage.

«Raccontare questa storia richiedeva un rigore necessario – ha detto il regista –. Dovevamo rispettare il suo dolore».

Bravi tutti gli attori, a partire da Geppi Cucciari, che sottolinea: «Si parte dalla storia giudiziaria e dietro c’è un mondo. Questo è un film sulla vita degli altri, è un fatto che mi fa incavolare. Quando andavo all’università il carcere era vicino, avevo sempre la percezione che ci fosse qualcosa che poteva accadere. Poi sono andata a Milano e ora abito vicino a San Vittore. Rispetto il loro dolore. Il film doveva dare dignità al pastore sardo».

Agli attori Michele Riondino e Fabrizio Ferracane, che con la loro professionalità contribuiscono a rendere grande il panorama del cinema italiano, va un grazie speciale per averci fatto vivere emozioni che non conoscevamo, senza farci vergognare di aver versato anche qualche lacrima.

«Nonostante l’errore giudiziario – aggiunge infine Piras – Beniamino non ha chiesto vendetta».