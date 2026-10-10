“Window Display nel Mondo” compie dieci anni: lunedì a Roma il decennale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Tutto pronto per il decennale di “Window Display nel Mondo”. Lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 11.00, nella prestigiosa Sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in Via Veneto 33 a Roma, l’Associazione Vetrinisti & Visual Europei celebrerà dieci anni di creatività, formazione, crescita e internazionalizzazione attraverso il mondo delle vetrine.

Un appuntamento particolarmente significativo, dedicato alla vetrinistica, al Visual Merchandising e alle professionalità che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono quotidianamente alla valorizzazione del Made in Italy.

Il Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, Presidente dell’Associazione Vetrinisti & Visual Europei, insieme al Direttivo, ha lavorato alla realizzazione di un evento che vuole rappresentare non soltanto la celebrazione di un importante traguardo, ma anche un momento di confronto sul presente e sul futuro del settore.

La giornata ripercorrerà dieci anni di attività, mettendo al centro il percorso compiuto nel campo della formazione, della crescita professionale e dell’internazionalizzazione e valorizzando il ruolo dei professionisti e delle diverse realtà che operano nel mondo della vetrinistica e del Visual Merchandising.

Nel corso dell’evento saranno assegnati riconoscimenti nelle categorie Scuole, Concorso Vetrine 2026, Partner, Benemerenze Professionali e Istituzionali, Internazionale, Maestro d’Arte, Arte, Storytelling, Comunicazione, Giornalismo, Fotografia di Moda e Vetrina Internazionale.

Il decennale sarà inoltre un’occasione per sottolineare l’importanza della formazione, dell’innovazione tecnologica e delle nuove competenze, insieme alla necessità di rafforzare la collaborazione tra professionisti, scuole, imprese e istituzioni.

Al centro resta la vetrina, riconosciuta non soltanto come elemento estetico o commerciale, ma come vero strumento di comunicazione e cultura, capace di raccontare un prodotto, interpretare un territorio e contribuire alla valorizzazione dell’identità italiana.

L’appuntamento di lunedì 12 ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenterà così un importante traguardo e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza verso i prossimi dieci anni, con l’obiettivo di continuare a sostenere la crescita professionale e rafforzare la dimensione internazionale del settore.

Dieci anni di storia, un futuro da costruire insieme.