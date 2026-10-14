Longines Global Champions Tour, Roma applaude gli azzurri: Casadei brilla nel cinque stelle, Luca Coata firma la doppietta

Precisione, velocità e competizione internazionale. Il Longines Global Champions Tour di Roma, in corso all’Ippodromo Militare “Gen. C.A. Pietro Giannattasio” di Tor di Quinto, ha regalato sabato 10 ottobre una nuova giornata di spettacolo, mettendo in evidenza anche diversi protagonisti del salto ostacoli italiano.

A prendersi la scena nella prova CSI5* da 1,50 metri è stato il francese Simon Delestre, autore di un percorso netto in sella a Crazy Daisy 13, con il tempo di 55”84. Alle sue spalle si è classificata l’olandese Sanne Thijssen, seconda su Farah Z in 56”29, mentre il tedesco Hans-Dieter Dreher ha completato il podio con Harley de la Cense, fermando il cronometro a 56”48.

Tra i migliori della giornata anche Giacomo Casadei. Il cavaliere italiano, in sella a Rodania ter Leydonck, ha concluso la prova senza penalità in 57”07, conquistando il quarto posto a pari merito con lo spagnolo Sergio Alvarez Moya. Un risultato significativo in una categoria che ha visto al via 49 binomi provenienti da 15 nazioni e nella quale la differenza è stata questione di centesimi.

Per Casadei, già protagonista nella Global Champions League, una conferma della competitività del binomio in un appuntamento che riunisce alcuni dei migliori interpreti del salto ostacoli mondiale.

Luca Coata, una doppietta che parla italiano

Se nel cinque stelle l'Italia ha festeggiato il piazzamento di Casadei, nel CSI2* il protagonista assoluto è stato Luca Coata. Il cavaliere romano, portacolori della Polizia di Stato, ha conquistato la categoria da 1,45 metri in sella a Cassirana del Rilate, chiudendo senza errori in 57”95.

Un successo che arriva dopo quello ottenuto venerdì nella prova da 1,40 metri, sempre con la stessa cavalla, e che certifica un fine settimana particolarmente positivo per il binomio.

Nella gara di sabato, Simone Coata ha contribuito alla presenza della famiglia ai vertici della competizione, ottenendo l'ottavo posto in sella a Con Sarastra PS. Un risultato che si aggiunge alla vittoria del fratello Luca e conferma la competitività dei cavalieri italiani anche nel concorso internazionale a due stelle.

Roma, una vetrina per il salto ostacoli

La tappa capitolina del Longines Global Champions Tour rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario equestre internazionale. Il programma di Tor di Quinto affianca le prove CSI5*, nelle quali si confrontano alcuni dei migliori binomi del circuito, alle categorie CSI2*, offrendo spazio a cavalieri affermati e a protagonisti in crescita.

La giornata di sabato ha confermato questa doppia dimensione: da una parte il livello tecnico elevatissimo del cinque stelle, dall'altra la continuità di risultati di Luca Coata e l'importante piazzamento di Giacomo Casadei.