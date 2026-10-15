A Milano si torna a ballare come una volta, ma in discoteca si fanno anche visite mediche gratuite: il 30 novembre al MIB arriva “Diversamente Giovane”, la festa dedicata agli over 35

Chi l’ha detto che per andare in discoteca bisogna avere vent’anni? C’è chi le notti trascorse a ballare le ricorda con nostalgia, chi conosce ancora a memoria i testi delle canzoni che ascoltava da ragazzo e chi, semplicemente, vorrebbe tornare a divertirsi senza sentirsi fuori posto. È proprio a questo pubblico che si rivolge “Diversamente Giovane”, una festa pensata per gli over 35 che recupera le atmosfere delle discoteche di una volta, aggiungendo un ingrediente decisamente inaspettato: la prevenzione sanitaria gratuita.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre al MIB di Milano, in Piazza Affari. A partire dalle 19, la musica accompagnerà gli ospiti attraverso i grandi successi italiani e internazionali che hanno segnato intere generazioni. Brani da cantare a squarciagola, ritornelli impossibili da dimenticare e canzoni capaci di riportare alla memoria le serate trascorse in compagnia degli amici, senza dimenticare band e musica dal vivo.

E se la colonna sonora guarda al passato, la formula della serata introduce qualcosa di decisamente attuale. All’interno della discoteca saranno infatti presenti presìdi medici, con professionisti a disposizione degli ospiti per effettuare gratuitamente ecografie addominali, visite oculistiche e misurazioni della pressione arteriosa. Previsto anche uno spazio dedicato al benessere, con la possibilità di ricevere massaggi da un chiropratico.

Una combinazione insolita, che porta i controlli sanitari in un ambiente normalmente associato soltanto al divertimento. Così, tra un ballo e una chiacchierata, sarà possibile dedicare qualche minuto anche alla propria salute, in un contesto informale che vuole contribuire a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

A ideare il format è stato Davidino Marsili, ristoratore romano e titolare a Milano di Da Davidino Cucina Romana, che ha deciso di trasformare una semplice intuizione in un appuntamento capace di mettere insieme generazioni diverse.

“L’idea è dimostrare che non esiste un’età oltre la quale bisogna smettere di divertirsi. Ci sono tante persone che hanno ancora voglia di ballare, conoscere gente e passare una serata spensierata, ma spesso non trovano occasioni pensate per loro. Con Diversamente Giovane abbiamo voluto creare proprio questo. E poi ci siamo detti: perché non approfittarne anche per fare qualcosa di utile? Così abbiamo portato la prevenzione sanitaria direttamente in discoteca. Magari qualcuno viene per ballare e torna a casa dopo aver fatto anche un controllo che rimandava da tempo”, spiega Marsili.

Un progetto che ha trovato rapidamente il favore del pubblico. La prima edizione, organizzata all’Amnesia di Milano, ha registrato il tutto esaurito in appena quindici giorni. Da allora la festa ha raggiunto anche altre città italiane, facendo tappa a Roma, nello storico Piper, e a Bari, al Demodè. Nel corso delle diverse edizioni non sono mancati ospiti musicali come Syria, Mario Fargetta e i Magazzeno.

Tra gli elementi che caratterizzano la serata c’è anche la cucina romana, con una proposta gastronomica che accompagna gli ospiti prima e durante la festa. Supplì, cacio e pepe e vino diventano parte di una formula che punta sulla convivialità, recuperando il piacere di sedersi a tavola insieme prima di scatenarsi sulla pista.

Per il 30 novembre sono previste diverse modalità di partecipazione. Il biglietto da 32 euro, oltre ai diritti di prevendita, comprende l’ingresso, supplì, cacio e pepe e un bicchiere di vino. La formula Privé da 52 euro propone invece una cena completa con prosecco di benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce e una bottiglia di vino ogni quattro persone. Dalle ore 21 sarà possibile accedere alla festa anche con un biglietto da 20 euro, oltre ai diritti di prevendita, con una consumazione inclusa.

Una serata che mette insieme il piacere di ricordare e quello di vivere nuove esperienze, dimostrando che si può continuare a ballare a qualsiasi età. E magari, prima di tornare in pista, trovare anche il tempo per un controllo medico. D’altronde, chi ha la pressione più alta vince una bottiglia di vino.