Lorenzo Mirandola, il nuovo libro: "Quando il cielo si accende"

Dal 27 Ottobre sarà disponibile in tutte le librerie “Quando il cielo si accende – La mia vita a caccia di aurore Boreali” il primo libro di Lorenzo Mirandola, ingegnere ambientale e Aurora Hunter, nonché l'italiano n.1 al mondo, il più seguito in assoluto sui social in termini di avvistamento di aurore boreali, con 600 mila followers su instagram, un vero e proprio cacciatore di aurora boreale, un fenomeno e orgoglio tutto italiano. Solo nell'ultima stagione ne ha viste oltre 210. L’opera, in uscita per Rizzoli, è già disponibile in preorder in tutti gli store on line e su Amazon al seguente link https://amzn.eu/d/07iLLkHe

In un formato agile e ricco di spettacolari fotografie scattate sul campo, Mirandola intreccia racconto autobiografico e narrazione visiva, trasportando il lettore dentro notti gelide, inseguimenti improvvisi e attese cariche di meraviglia alla ricerca dell’aurora boreale, fenomeno che vale la pena di vivere almeno una volta nella vita. E’ la storia di un percorso coraggioso: quello di chi ha trasformato una passione in un lavoro, affrontando l’incertezza e l’imprevedibilità della natura per vivere appieno la propria vocazione.

In “Quando il cielo si accende” immagini e parole si fondono in un’esperienza immersiva che unisce avventura, riflessioni e stupore. Al centro una filosofia semplice ma potente: L’Aurora boreale non si aspetta, si insegue. Un libro ispirazionale che invita a guardare oltre l’orizzonte e a trovare il coraggio di seguire la propria luce. “Sono molto contento di uscire con questo mio libro – dichiara Lorenzo Mirandola – è un progetto in cui esce tutta la mia passione per l’aurora Boreale. Oltre al mio percorso tra aneddoti, viaggi alla scoperta dell’aurora, curiosità e consigli preziosi, all’interno dell’opera non mancano anche incursioni tecniche, sempre con un linguaggio chiaro e comprensibile, per avvicinare tutti a questo fenomeno del cielo unico, cercando di fare chiarezza anche su falsi miti, credenze e fake news sull’aurora. Non basta essere in “Lapponia” per vedere l’aurora anche essere nel posto migliore del mondo… e non la vedrai mai – dichiara Lorenzo Mirandola - Molte volte bisogna guidare ore, cambiare paese, scappare dalle nuvole, controllare i venti, l’umidità, il vento solare, i gap nel cloud cover. Insomma: bisogna cacciarla, non aspettarla l’aurora. Anche se hai il cielo sereno tutta la notte devi sapere quando essere fuori. Tanti che vanno da soli perdono sempre la parte migliore della notte. Le app possono essere utili ma non ti dicono se il cielo è coperto, se sta arrivando neve, se il vento cambia direzione, se in un’altra zona a 200 km c’è un buco perfetto. Il meteo nell’artico è imprevedibile e le App sono nel 50% delle volte sbagliate. Il 90% delle persone che non la vede si fida troppo delle app e troppo poco del meteo reale.”

Lorenzo, che sui social è diventato il cacciatore di aurora boreale più noto al mondo, vive in Lapponia da tantissimi anni con base a Rovaniemi, dove ho trasformato la sua passione per l’avventura e la natura artica nel suo lavoro. Sin da piccolo con il sogno eterno dell’aurora boreale, ha deciso di mettere la sua grande passione al servizio altrui, occupandosi di spedizioni a caccia dell'emozione dello spettacolo unico dell'Aurora Boreale organizzando tour di un solo giorno nei dintorni di Rovaniemi o “Aurora Road Trips” di 3/4 giorni in itinere dedicati all'avvistamento dell'aurora boreale in Lapponia, tra Finlandia, Svezia e Norvegia. Arctic Road Trips è infatti il suo progetto unico nato insieme a Luisa Schaffner per mostrare la vera Lapponia, portando le persone a vivere l’Artico in maniera autentica e rispettosa dell'ambiente. Viaggi in piccoli gruppi, senza percorsi prestabiliti seguendo il meteo, le aurore e la natura per garantire la migliore esperienza possibile.

Una community solida quella di Lorenzo Mirandola tra appassionati e curiosi di conoscere sempre meglio il magico fenomeno dell’Aurora Boreale, che attraverso una quotidiana testimonianza sui social vive condivisioni uniche tra divulgazione scientifica, curiosità, video e immagini pazzesche dell’aurora.

In molti affermano che il 2026/2017 sarà il periodo migliore per l’avvistamento delle aurore boreali. Molto spesso circolano in rete anche fake news e credenze sbagliate che spesso creano confusione tra visitatori in circa dell’emozione dell’avvistamento dell’aurora boreale.

“In riferimento al 2026/2027 non potremmo saperlo finchè non sarà finito l’anno – prosegue Mirandola - Siamo vicino al massimo solare, già passato nel 2024/2025 quindi l’attività solare è spesso più forte. Ma se il cielo è coperto non cambia niente. Poi al nord dove operiamo noi anche durante il minimo solare possiamo avere aurore assurde. Anzi le aurore più belle della mia vita le ho viste tutte durante il minimo solare 2020-2022. E’ forse possibile che meno tempeste magnetiche si possano verificare nei prossimi anni ma, alle nostre latitudini un attività non molto forte ci può dare comunque aurore bellissime. Tra le fake news più comuni anche il fatto che con la luna piena non si possa vedere l’aurora, che per avvistare l’aurora bisogna avere un KP sempre alto, e che L’aurora possa uscire ad orari prestabiliti. Personalmente in relazione a questi falsi miti ho visto aurore fortissime anche con la luna piena, con Kp0 e a qualsiasi ora della notte”

L’aurora, fenomeno in costante crescita, attrae sempre più un numero maggiore di visitatori in viaggio verso la Lapponia e i paesi artici, persone alla ricerca di un momento indelebile che ricorderanno per tutta la vita. L’aurora attrae chi ha bisogno di sentirsi vivo, affascinando così tanto perché è uno spettacolo unico e imprevedibile. Non è come un monumento: può esplodere nel cielo in un minuto e sparire subito dopo. È qualcosa che ti fa sentire piccolo ma vivo. Chi la vede per la prima volta si emoziona sempre, difficile rimanere indifferenti.

Prima di organizzare un viaggio avventuroso per vivere il fascino eterno dell’aurora boreale è importante ricordare che la stagione dell’aurora boreale ha due momenti perfetti, da fine agosto a metà novembre per i colori incredibili, temperature meno rigide, riflessi nei laghi, e l’inverno da metà Gennaio fino ad inizio Aprile per i paesaggi da fiaba, neve ovunque, atmosfera magica, ricordandosi di affidarsi sempre a guide esperte, altrimenti si rischia davvero di non vederla.