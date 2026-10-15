Bambini, il coraggio non si insegna facendo tutto al posto loro

Una lontra che ha paura dell'acqua ha un problema serio, soprattutto se tutte le altre nuotano e lei resta a guardare. Ma il guaio vero comincia quando la difficoltà diventa un giudizio su di sé: gli altri sono capaci, io no. Vorrei essere qualcun altro. Parte da qui Le avventure di Otty la lontra, albo illustrato di Gary Quinn e Cheryl Murphy, in uscita a ottobre per EIFIS nella collana Junior. Sono 44 pagine a colori, al prezzo di 9,90 euro, per bambini dai quattro anni in su. L'autore sarà in Italia il 20 ottobre per un incontro alla Libreria Ubik di Varese, in Piazza Podestà 1. Una paura che smette di essere un difetto. Otty vive a Otterville ed è curioso e gentile, ma l'acqua lo spaventa. Il confronto con le altre lontre, tutte apparentemente a loro agio, rende la paura più pesante. A cambiare le cose è Piky, uno scoiattolo che gli confida di avere a sua volta dei timori. Scoprire che anche un amico ha paura rompe l'isolamento: la difficoltà non è più una colpa solo sua. Da lì, amici e adulti accompagnano Otty senza forzarlo, lasciandogli avvicinare l'acqua un passo alla volta. Il coraggio diventa qualcosa di raggiungibile: provare mentre la paura c'è ancora.

Gary Quinn

Tra "non fare storie" e "ci penso io". È un messaggio che vale anche fuori dalla cameretta. L'impazienza degli adulti ha due facce: pretendere che il bambino ci riesca subito, oppure intervenire prima che abbia il tempo di provarci. Nel primo caso gli si dice "non fare storie", nel secondo "ci penso io". In entrambi sparisce il suo ritmo, e resta poco spazio per scoprire di cavarsela da soli. Quinn, autore e life coach, e Murphy, ex insegnante, mettono in scena fiducia, amicizia, gentilezza e autonomia. La parte più interessante è l'equilibrio tra aiuto e iniziativa: Otty trova chi lo sostiene, ma il passo nell'acqua resta suo. La presenza degli adulti conta, e i dati lo ricordano. Nel rapporto The Power of Play, pubblicato nel giugno 2026, l'Unicef stima che oltre 80 milioni di bambini tra i due e i quattro anni, circa uno su cinque nel mondo, non giochino con chi si prende cura di loro. [Verificare cifra e dicitura sul rapporto originale.] È un dato globale e riferito a bambini un po' più piccoli dei lettori di Otty, ma indica un punto semplice: l'educazione passa anche dal tempo condiviso, come leggere, raccontare storie, disegnare e giocare insieme.