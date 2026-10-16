Sicurezza stradale. Toni Purcaro (DEKRA Italia): “2.868 vittime nel 2025, necessario accelerare sulla prevenzione”

“I dati ACI-Istat restituiscono un quadro che, pur mostrando segnali di miglioramento, evidenzia quanto sia ancora necessario investire nella sicurezza stradale. Nel 2025 si sono registrati in Italia 177.207 incidenti con lesioni a persone e 2.868 decessi, con una media di quasi 8 vittime e 485 incidenti con feriti ogni giorno. La riduzione di 162 decessi rispetto al 2024, pari al 5,3%, è un risultato positivo, ma non può essere considerato un punto di arrivo. A destare preoccupazione è anche il fatto che, rispetto al 2019, 41 province su 107 abbiano registrato un aumento delle vittime, mentre soltanto 7 abbiano già raggiunto l’obiettivo europeo al 2030 di dimezzare morti e feriti gravi”. Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia, in merito ai dati ACI-Istat sulla sicurezza stradale.

“Questi numeri confermano che occorre rafforzare un approccio integrato alla sicurezza stradale, basato su prevenzione, formazione, comportamenti responsabili alla guida, innovazione tecnologica e adeguamento delle infrastrutture. È inoltre fondamentale intervenire sulle specificità dei singoli territori, individuando le criticità e promuovendo soluzioni mirate. Come DEKRA, crediamo che la sicurezza stradale debba essere una responsabilità condivisa, sostenuta da azioni concrete e continuative. L’obiettivo deve essere quello di trasformare i dati in interventi efficaci, perché ogni incidente evitato e ogni vita salvata rappresentano un passo avanti verso una mobilità più sicura per tutti”.