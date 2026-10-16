ENAV. Gaetano Intrieri, Aeroitalia: “Investire nell'ammodernamento delle infrastrutture”

“Le criticità delle infrastrutture di ENAV erano già state evidenziate da tempo. Nel 2018, quando lavoravo presso la Struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti, avevo già richiamato l'attenzione su alcune problematiche legate alle strutture e al loro funzionamento. Pur riconoscendo la professionalità del management, ritengo che negli anni non siano stati effettuati investimenti sufficienti per l'ammodernamento delle infrastrutture e delle tecnologie”. Lo ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, in merito ai problemi tecnici di ENAV intervenuto a Skytg24.

"Il controllo del traffico aereo - prosegue Intrieri - è un servizio strategico che deve garantire continuità ed efficienza. Se le infrastrutture non vengono aggiornate adeguatamente, il rischio di disservizi aumenta. La presenza di sistemi di backup è fondamentale per evitare che una singola avaria possa compromettere il funzionamento della rete, ma la resilienza tecnologica richiede investimenti costanti”.

"Quanto accaduto non dovrebbe verificarsi, soprattutto in un Paese che punta ad incrementare il turismo e considera il trasporto aereo un asset fondamentale per la propria economia. Le conseguenze ricadono su migliaia di passeggeri e sulle compagnie aeree. È quindi necessario investire nell'ammodernamento delle infrastrutture e garantire sistemi sempre più affidabili, affrontando criticità che erano già note da anni”, conclude Intrieri.