Torino. Montaruli (FdI): Con gente che occupa e devasta le scuole elementari non si va in piazza

“C’è un pregresso rispetto alla manifestazione di oggi che ci impedisce di parlare di infiltrati e ci impone di parlare, invece, di assoluta consapevolezza del rischio di andare in piazza insieme con dei violenti. Ieri sono entrati in una scuola elementare a devastarla, tra i bambini. Allora non si può raccontare che quella è libertà di manifestare: chi vede nella polizia un nemico, evidentemente ha delle cattive intenzioni. Quindi io mi auguro che la popolazione studentesca e i partiti tutti, proprio per fare un distinguo tra il legittimo diritto a manifestare e la violenza, dicano chiaramente che non si scende in piazza con i violenti e che le stesse cose si possono dire in altre piazze. La riqualificazione urbana non si fa né sanando Askatasuna né costruendo mega moschee a cui siamo contrari ben dal 2021, ma sarebbe già un passo in avanti non accodarsi agli striscioni di chi legittima attentati terroristici o aggredisce le FF.OO.”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, nel corso della trasmissione L'Aria che Tira su La7.