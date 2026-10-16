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Torino. Montaruli (FdI): Con gente che occupa e devasta le scuole elementari non si va in piazza

venerdì 16 ottobre 2026
1' di lettura

“C’è un pregresso rispetto alla manifestazione di oggi che ci impedisce di parlare di infiltrati e ci impone di parlare, invece, di assoluta consapevolezza del rischio di andare in piazza insieme con dei violenti. Ieri sono entrati in una scuola elementare a devastarla, tra i bambini. Allora non si può raccontare che quella è libertà di manifestare: chi vede nella polizia un nemico, evidentemente ha delle cattive intenzioni. Quindi io mi auguro che la popolazione studentesca e i partiti tutti, proprio per fare un distinguo tra il legittimo diritto a manifestare e la violenza, dicano chiaramente che non si scende in piazza con i violenti e che le stesse cose si possono dire in altre piazze. La riqualificazione urbana non si fa né sanando Askatasuna né costruendo mega moschee a cui siamo contrari ben dal 2021, ma sarebbe già un passo in avanti non accodarsi agli striscioni di chi legittima attentati terroristici o aggredisce le FF.OO.”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, nel corso della trasmissione L'Aria che Tira su La7.

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